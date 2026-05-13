¡Ni él mismo se lo cree! Jalen Brunson suelta una inesperada confesión que sacude a los Knicks antes de las Finales La declaración que tiene a todo Nueva York (y a nosotros en RD) con la boca abierta. Mientras el mundo entero se rinde a sus pies tras barrer a los Sixers, Jalen Brunson ha decidido soltar una frase que ya es viral: "No soy una estrella".

Con los Knicks en racha de siete victorias consecutivas y a las puertas de las Finales del Este, Jalen Brunson sorprendió a todos al asegurar: “No soy una estrella, solo quiero ganar”. Mientras Karl-Anthony Towns y OG Anunoby brillan con números de espanto, el capitán de Nueva York mantiene los pies en la tierra. ¿Es humildad real o una estrategia mental para asaltar el anillo?

¡El capitán de hierro tiene un plan! Los New York Knicks están viviendo un sueño: siete triunfos al hilo en estos Playoffs, la mayoría por paliza, y un descanso merecido esperando rival para las Finales de Conferencia. Sin embargo, cuando la prensa quiso coronar a Jalen Brunson como la gran superestrella del equipo, el base frenó en seco: “Primero, no soy una estrella. Segundo, quiero ganar”.

La “No Estrella” que mueve los hilos

Aunque Brunson rechace la etiqueta, la realidad es otra, aunque en esta postemporada el protagonismo ha estado repartido:

El factor OG Anunoby: Fue el verdugo de Atlanta en la primera ronda con una defensa de élite y triples mortales, aunque ahora preocupa su lesión de tendón de la corva que lo sacó de los últimos dos juegos ante Philly.

KAT en modo facilitador: Nuestro Karl-Anthony Towns ha evolucionado su juego. No solo está anotando, sino que se ha convertido en un pasador de élite, registrando números de asistencias que han dejado locos a los analistas.

Brunson, el motor silencioso: Jalen no ha necesitado meter 50 puntos cada noche porque el equipo está funcionando como un reloj suizo, pero sigue siendo el hombre de confianza cuando la bola quema en el último cuarto.

¿Estrategia o realidad?

Para muchos, esta humildad de Brunson es lo que ha unido al vestuario. En un equipo donde KAT llegó como el gran refuerzo y Anunoby como el cerrojo defensivo, que el “dueño” del equipo se quite importancia ayuda a que todos remen hacia el mismo lado: el primer campeonato para los Knicks en más de medio siglo.

Los Knicks están “calientes” y, con Brunson negando su estatus de estrella pero jugando como un All-NBA, Nueva York parece estar lista para enfrentar a cualquiera.

¿Ustedes creen que Brunson realmente no se siente una estrella o es solo una forma de quitarse presión antes de las Finales? ¿Es Karl-Anthony Towns el verdadero jugador más valioso de estos Knicks hasta ahora?