El eclipse solar de 2024 no solo fue un espectáculo celestial, sino también un momento memorable para la NBA, especialmente para el novato Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs. Nike, aprovechando la majestuosidad del evento astronómico, lanzó un emocionante video presentando el logo de la marca asociado con la estrella ascendente de Wembanyama. Este evento no solo marcó el crecimiento del jugador sino también el inicio de una nueva era para los Spurs.

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai

— Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024