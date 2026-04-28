¿Nikola Jokic al Olimpo? Lou Williams lo mete en el “Top 5” histórico de centros y enciende el debate Mientras los Nuggets luchan por sobrevivir en los Playoffs, la leyenda Lou Williams soltó una "bomba" que pone a temblar los libros de historia: el serbio ya se sienta en la misma mesa que Kareem, Shaq y Chamberlain. ¿Es Jokic el mejor centro que han visto nuestros ojos o nos ciega la actualidad? El debate sobre el "Joker" está más caliente que nunca.

El debate sobre la grandeza de Nikola Jokic ha cruzado una línea de no retorno. En un momento donde los Nuggets de Denver enfrentan una serie volcánica contra los Timberwolves, las opiniones de los expertos están divididas entre la nostalgia del pasado y la eficiencia revolucionaria del presente.

Durante el programa “Run It Back” de FanDuel TV, el tres veces Sexto Hombre del Año, Lou Williams, fue tajante al defender el legado del serbio: “Jokic es un centro Top 5 de todos los tiempos, lo quieran o no. Sé que amamos la nostalgia y nos cuesta soltar el pasado, pero es lo que es”.

Anatomía de una “mala racha” de élite

La crítica surge tras los comentarios de otra leyenda, Eddie Johnson, quien cuestionó el estatus histórico de Jokic debido a sus dificultades en la actual serie ante Minnesota. Sin embargo, Williams fue rápido en señalar la hipocresía de los estándares con los que se mide al “Joker”.

“Incluso en una mala noche, todavía tiene un triple-doble y lo estamos criticando por eso”, sentenció Williams. Los números en estos Playoffs 2026, aunque muestran una baja en sus porcentajes de tiro, siguen siendo de otro planeta para cualquier mortal:

Promedio: 25.4 puntos, 14.0 rebotes y 9.4 asistencias.

Efectividad en la línea: Un impresionante 94.6% en tiros libres.

El bache: Su disparo de larga distancia ha caído al 19.4%, un punto que sus detractores usan para cuestionar su dominio bajo presión.

¿El adiós definitivo a los “OG”?

Para Lou Williams, el rechazo a Jokic en el Top 5 histórico es un síntoma de los veteranos que se resisten a aceptar la evolución del juego. Según Williams, si Jokic logra remontar la serie y cargar a Denver a la siguiente ronda, muchos tendrán que “tragarse sus palabras”.

La discusión no es menor cuando se considera que el “Top 5” de centros suele estar reservado para nombres sagrados como Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Shaquille O’Neal y Hakeem Olajuwon. ¿A cuál de estos “monstruos” sacaría usted para meter al serbio?

¿Cree usted que Jokic ya hizo méritos suficientes para ser un Top 5 histórico por encima de leyendas como Shaq o David Robinson, o todavía le falta “oler a gladiador” en momentos de vida o muerte?