Nikola Jokic promete pacto eterno con Denver El "Joker" anuncia su intención de retirarse en los Nuggets tras firmar una extensión sin precedentes en el verano de 2027. La jugada financiera le reportará el acuerdo más lucrativo jamás visto en las canchas.

En el concierto de la NBA contemporánea, las superestrellas suelen mudar de horizontes con la misma velocidad con la que cambian de zapatillas. Sin embargo, el mejor jugador en la historia de los Denver Nuggets ha decidido romper el molde de la agencia libre y jurar lealtad absoluta a la ciudad que lo vio nacer como profesional. En la jornada de este martes 7 de julio, tras comandar la victoria de la Selección de Serbia frente a Bosnia y Herzegovina en los clasificatorios de la FIBA, Nikola Jokic despejó cualquier duda sobre su futuro al confirmar que estampará su firma en una extensión multianual en 2027 con el único fin de retirarse vistiendo la elástica de los Nuggets.

​La determinación del pívot balcánico es, por encima de todo, una monumental e inteligente obra de ingeniería financiera. El búnker de analistas de la liga ha puesto bajo la lupa los motivos por los cuales el serbio ha preferido congelar las negociaciones este verano. La respuesta se traduce estrictamente en dólares: si Jokic decidiera firmar una extensión de contrato en el presente mercado de 2026, las reglas de la liga limitarían su techo a un acuerdo de cuatro temporadas y 278 millones de dólares. No obstante, al esperar pacientemente al mercado veraniego de 2027, el “Joker” adquirirá la elegibilidad reglamentaria para estampar su rúbrica en un acuerdo sin precedentes de cinco años y 359.5 millones de dólares, de acuerdo con los reportes provistos por el insider Dave McMenamin de ESPN. Esta monstruosa cifra se convertirá, de forma automática, en el contrato más cuantioso y masivo jamás otorgado en la historia del deporte ráfaga internacional.

​Estadísticas de deidad: El dueño de los triples-dobles continuos

​El estatus de Jokic como una leyenda viviente de la franquicia quedó sellado desde que guió a Denver a levantar el primer campeonato del mundo de su historia en las Finales de 2023. Sin embargo, su rendimiento individual reciente desafía cualquier lógica evolutiva del juego. Seleccionado originalmente en la remota posición número 41 del Draft de la NBA de 2014, el ocho veces All-Star arriba a este acuerdo tras enlazar dos temporadas consecutivas promediando un triple-doble por encuentro, un hito de regularidad salvaje donde solo comparte butaca histórica con el base Russell Westbrook.

​Las planillas estadísticas provistas por las computadoras de la liga en el último curso exponen una línea ofensiva de auténtico videojuego: 27.7 puntos, 12.9 rebotes, 10.7 asistencias y 1.4 robos por partido. Sus porcentajes de eficiencia en la cancha rozan la perfección clínica, firmando un 56.9% de acierto en tiros de campo, un soberbio 38% desde la línea de tres puntos y un 83.1% desde la línea de lances libres. Estos números explican por qué el gigante de Sombor no ha bajado del segundo puesto en las votaciones oficiales al Jugador Más Valioso (MVP) durante los últimos seis años, acumulando tres galardones de bronce en sus vitrinas personales.

​Blindaje total para el búnker de Denver

​Mientras la gerencia de los Nuggets se mantiene sumergida en el torbellino de rumores que vinculan a la organización con una agresiva persecución para tentar a LeBron James en el mercado de invierno, la confirmación de la permanencia a largo plazo de su máxima bandera aporta una estabilidad institucional invaluable. La oficina de Denver, que viene de mover sus fichas en la agencia libre al asegurar el retorno del base Tyus Jones por un año y blindar su pintura con selecciones de cartel, sabe perfectamente que la ventana de campeonato se mantendrá abierta de par en par mientras el serbio sea el eje del sistema. Con el “Joker” plenamente comprometido en la misión de reconquistar el trono de la Conferencia Oeste, el anuncio de sus planes para 2027 le regala a la fanaticada de Colorado la certeza de que el jugador más dominante de la época moderna cerrará su libreto deportivo en el único lugar que siempre consideró su hogar.