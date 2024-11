Nunca des por sentado a LeBron James

Lo que James está haciendo no es normal y no debe darse por sentado. Su longevidad no tiene paralelo en la historia de los deportes profesionales, ya que sigue estando entre los mejores jugadores de la asociación a pesar de todo el kilometraje que ha acumulado a lo largo de su carrera en el Salón de la Fama. Pero la estrella de los Lakers sabe que no está

.

“No voy a jugar mucho más tiempo, para ser completamente honesto… un año, dos años… No voy a jugar hasta que todo se venga abajo”, dijo James después de su enorme victoria sobre los Grizzlies el miércoles por la noche, a través de Lakers Daily en X (antes Twitter).

James ya venía insinuando su retiro desde el final de la temporada 2022-23, cuando los Lakers fueron barridos por los Denver Nuggets en las Finales de la Conferencia Oeste. Pero aún tenía un objetivo en mente que quería lograr, y es jugar con su primogénito, Bronny, algo que ya logró a principios de esta temporada.

Teniendo en cuenta la cantidad de combustible que le queda a James en el tanque, es difícil imaginar que decida alejarse del juego que vive y respira en el futuro cercano. La estrella de los Lakers sigue siendo uno de los 10 a 15 mejores jugadores de la asociación (como mínimo), y no es como si estuviera cerca de perder el control .

Pero el Padre Tiempo alcanza a todos, incluso a un superhombre como James. Tal vez la estrella de los Lakers solo esté preparando a todos para la inevitable tristeza que surgirá cuando finalmente se retire para siempre.

LeBron James y los Lakers se vengan de los Grizzlies

Los Lakers, que se enfrentarán el miércoles por la noche a los Grizzlies, sabían que tenían que recuperarse tras su derrota en Memphis hace una semana. Con Ja Morant ausente de los Grizzlies y Anthony Davis volviendo a la acción para los Lakers, las probabilidades de obtener la victoria estaban a su favor. Gracias a un triple-doble de LeBron James y algunas canastas oportunas de Davis en el cuarto, los Lakers lograron obtener una victoria de 128-123 para su séptima victoria de la temporada en 11 intentos.

Durante un buen rato de la segunda mitad, parecía que el equipo mucho más joven de los Grizzlies iba a llevarse el partido, especialmente con Davis en la banca debido a problemas de faltas. Pero entonces Dalton Knecht anotó 11 puntos vitales en la segunda mitad para mantener a los Lakers a flote, lo que permitió que los grandes del equipo terminaran el juego, vengando su derrota de la semana pasada.