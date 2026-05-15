Los Knicks de Nueva York tienen buenas noticias en la previa de las Finales de la Conferencia Este. El entrenador Mike Brown confirmó que el alero OG Anunoby participó como jugador completo en la práctica — una señal muy positiva de cara al Juego 1 de la siguiente ronda, según reportó Stefan Bondy del New York Post.

Anunoby sufrió una lesión en el isquiotibial durante las semifinales y se perdió los Juegos 3 y 4 de la serie ante los 76ers de Filadelfia — que los Knicks barrieron 4-0. Ahora, gracias al descanso que le dio el barrido, el canadiense apunta a estar disponible desde el inicio de las Finales del Este.

Los números que hacen urgente su regreso

Antes de la lesión, Anunoby estaba teniendo la mejor postemporada de su carrera. En 8 partidos con más de 35 minutos por noche, sus promedios eran extraordinarios:

| Estadística | Promedio |

| Puntos | 21.4 — máximo de su carrera en playoffs |

| Rebotes | 7.5 |

| Asistencias | 1.3 |

| Robos | 1.9 |

| Tapones | 1.1 |

| FG% | 61.9% |

| 3P% | 53.8% |

| FT% | 81.1% |

En su último partido — el Juego 2 ante los 76ers — terminó con 24 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 4 robos en más de 37 minutos. Una actuación de élite que dejó claro lo que los Knicks pierden cuando él no está en la cancha.

El rival: Cavs o Pistons — se sabe este viernes

Los Knicks esperan conocer su rival en las Finales del Este. Los Cavaliers de Cleveland lideran la serie ante los Pistons de Detroit 3-2, con el Juego 6 programado para este viernes. Si los Cavs ganan, serán los rivales de Nueva York. Si los Pistons remontan, habrá un Juego 7.

En cualquier caso, tener a Anunoby disponible desde el Juego 1 cambia completamente las posibilidades de los Knicks. Con él en la cancha, Nueva York tiene uno de los mejores defensores del Este — capaz de marcar al mejor jugador rival y anotar más de 20 puntos por noche al mismo tiempo.

Por qué es tan crucial para los Knicks

Los Knicks barrieron a los 76ers sin Anunoby en los dos últimos partidos — lo que habla de la profundidad del equipo. Pero en las Finales del Este, ante un rival más exigente, su presencia puede ser la diferencia entre llegar a las Finales de la NBA o quedarse en el camino.

Con Jalen Brunson como motor ofensivo, Karl-Anthony Towns como facilitador y Anunoby como el mejor defensor y segunda opción anotadora, los Knicks tienen el equipo más completo que han tenido en décadas.

Nueva York no ha llegado a las Finales de la NBA desde 1999. Anunoby puede ser la pieza que finalmente los lleve de vuelta.