No los den por muertos. Aunque llegan como los “underdogs”, los 76ers tienen veneno en el bolsillo para desactivar a la maquinaria de Nueva York. Desde el manejo de Embiid hasta la cacería de Jalen Brunson, así es como Philly planea robarse el show.
¡Cuidado con el siete! Tras mandar a los Celtics a Cancún de forma humillante, los Philadelphia 76ers entran a las Semifinales con el cuchillo entre los dientes. Sí, los Knicks vienen de meterle 140 puntos a Atlanta, pero Nick Nurse tiene un plan para que la historia sea muy distinta en la “Gran Manzana”.
Aquí te presento las claves por las que Philly podría dar la sorpresa:
1. El ajedrez con Joel Embiid: ¿KAT o Robinson?
A diferencia de los Celtics, que no tenían centros de peso para frenar a “The Process”, los Knicks tienen a Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson.
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La jugada de Nurse: El plan es simple pero letal. Los Sixers buscarán que Embiid ataque a KAT cada vez que pueda, aprovechando que el dominicano sufre más en defensa. Cuando entre Robinson (el especialista defensivo), será el momento de darle un respiro a Joel o usarlo como señuelo. Si los Knicks intentan poner a los dos torres juntas, Philly tiene respuesta.
2. El factor X: Dominick Barlow
Casi no vio acción contra Boston, pero Barlow podría ser el “trabajo sucio” que los Sixers necesitan. Si los Knicks se ponen físicos con Robinson y KAT al mismo tiempo, Dominick Barlow entrará para fajarse en los rebotes y hacer los cortes que le quiten presión física a Embiid. Es el tipo de jugador que no sale en el highlight, pero que te gana minutos de calidad cuando la serie se pone “apreta Ay Dios”.
3. Cacería abierta contra Jalen Brunson
Esta es la clave del éxito. Brunson es el motor ofensivo de Nueva York, pero defensivamente es el eslabón más débil.
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El plan de ataque: Los Sixers van a “cazar” a Brunson en cada posesión. Van a poner a Tyrese Maxey, Paul George o incluso al novato VJ Edgecombe a atacarlo directamente. ¿El objetivo? Cansarlo. Si Brunson tiene que sudar la gota gorda defendiendo, no tendrá la misma energía para anotar 30 puntos en el otro aro.
La revancha del 2024
Philly no olvida que los Knicks los sacaron en siete juegos hace dos años. Con un Embiid promediando 28 puntos y 11 tiros libres por noche en la racha ganadora, y una rotación de guardias que no tiene miedo de atacar el aro, los Sixers están listos para demostrar que en los playoffs, el ranking de la temporada regular es solo un número.
¿Ustedes creen que la defensa de los Knicks podrá aguantar el bombardeo constante sobre Brunson o es ahí donde se va a decidir la serie? ¿Es Joel Embiid demasiado para la dupla dominicana-neoyorquina de KAT y Robinson?