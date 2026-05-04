¿Otro “palo” en el Garden? 3 ventajas tácticas que podrían darle a los Sixers la serie ante los Knicks Se armó el lío en el Este y los Sixers no han ido a Nueva York de paseo. Análisis táctico de por qué Filadelfia tiene con qué silenciar el Madison Square Garden. No es solo cuestión de fe; es cuestión de estrategia pura y dura de Nick Nurse.