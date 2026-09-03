Pablo Torre tenía razón, que ESPN pida perdón El exbase de la NBA reconoció públicamente su error tras haber acusado al periodista de intentar "arruinar vidas", luego de que la liga confirmara las trampas salariales del equipo angelino. Del señalamiento frontal a la rectificación en directo.

El desenlace de la investigación de la NBA contra Los Ángeles Clippers no solo sacudió los cimientos institucionales de la liga, sino que también provocó giros drásticos en el plano mediático. El exjugador de la NBA Ty Lawson, quien semanas atrás había cargado duramente contra el periodista de investigación Pablo Torre, utilizó una transmisión en vivo para retractarse y ofrecerle disculpas públicas tras confirmarse la veracidad de sus revelaciones.

La controversia se originó a mediados de agosto. En ese momento, un reporte publicado por los periodistas de ESPN Don Van Natta Jr., Baxter Holmes y Ramona Shelburne afirmó que la liga no había encontrado evidencias concluyentes de transgresiones financieras cometidas por la dirigencia de Steve Ballmer. Apoyándose en dicha publicación, Lawson atacó ferozmente a Torre en redes sociales, acusándolo de querer “arruinar la reputación y la vida de las personas” y cuestionando públicamente si el comunicador debería afrontar demandas legales, multas o el despido.

“Puedo admitir cuando me equivoco”: las palabras de Lawson

Con el veredicto definitivo de la NBA ratificando el esquema de elusión salarial de los Clippers, Lawson dio un paso al frente y asumió su equivocación sin rodeos durante su transmisión:

“Definitivamente tengo que disculparme. Él tenía razón. Díganle a ESPN que se disculpe. Los Clippers definitivamente van a estar encima de mí, pero puedo admitir cuando me equivoco. Hay gente que huye de eso”, manifestó el exbase de 38 años.

Lawson, quien disputó ocho temporadas en el circuito defendiendo las camisetas de los Denver Nuggets, Houston Rockets, Indiana Pacers y Sacramento Kings, reconoció la validez del trabajo periodístico de Torre, quien durante doce meses sostuvo la veracidad de su investigación en el podcast Pablo Torre Finds Out pese a las constantes presiones y desmentidos del entorno de la franquicia.

The pablo stans were sliding for Pablo. I owned up to it 🙃🙃 https://t.co/BesKE4RxYQ — Ty Lawson (@TyLawson3) September 2, 2026

El balance del caso Clippers y el respaldo a la investigación

Aspecto Clave Detalle del Caso y Sanciones Oficiales Origen de la denuncia Investigaciones de Pablo Torre sobre acuerdos con empresas pantalla (Aspiration). Sanción a la franquicia Multa de $30 millones de dólares y pérdida de cinco primeras rondas de draft (2029 a 2033). Suspensiones a directivos Steve Ballmer (dueño, 1 año), Gillian Zucker (1 año) y Lawrence Frank (6 meses). Situación de Kawhi Leonard Multa de $700,000 dólares en restitución; traspaso formalizado rumbo a Toronto Raptors. Veredicto mediático Ty Lawson y diversas figuras públicas rectifican y respaldan la labor periodística de Torre.

El triunfo del periodismo independiente frente a la tormenta

La rectificación de Lawson simboliza la reivindicación profesional de Pablo Torre frente al escepticismo de la opinión pública. Mientras el exjugador ponía en duda la credibilidad del periodista de 40 años, la entrega del informe legal elaborado por la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz terminó por desmontar la narrativa de inocencia de los Clippers, demostrando que la directiva angelina utilizó contratos fachada para inflar los ingresos de Kawhi Leonard eludiendo el tope salarial.

Mientras el propio Leonard asumió la responsabilidad por las “fallas de juicio” cometidas por su círculo cercano y prepara su incorporación a los Toronto Raptors, el desenlace legal dejó en evidencia a los detractores de la investigación periodística, convirtiendo las disculpas de Ty Lawson en uno de los episodios más comentados del escándalo que sacude al baloncesto profesional estadounidense.