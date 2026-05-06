¡Pánico en L.A.! Luka Doncic confirma el peor de los escenarios para su regreso ante el Thunder ¡Bombazo negativo para los Lakers y sus aspiraciones al título! La noticia que acaba de congelar los ánimos en Los Ángeles. Si los fanáticos esperaban un milagro con Luka Doncic, la realidad les acaba de dar un golpe de agua fría directo desde la boca del propio jugador.