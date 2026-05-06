Tras caer en el Juego 1, la esperanza de ver a Doncic en esta serie se desvanece. El astro esloveno reiteró que el tiempo de recuperación para su lesión de corva sigue siendo de ocho semanas, lo que lo dejaría fuera de toda la eliminatoria contra Oklahoma City. ¿Podrán LeBron y compañía sobrevivir sin su mejor arma?
Los Los Angeles Lakers no solo tienen que lidiar con la derrota en el primer partido ante el Oklahoma City Thunder, sino que ahora deben aceptar que Luka Doncic no será el salvador a corto plazo. Según el reporte de David Yapkowitz y Dan Woike, el panorama es mucho más oscuro de lo que sugerían los rumores recientes.
La cruda realidad: Ocho semanas
Doncic habló con la prensa por primera vez desde su lesión y fue dolorosamente honesto sobre su proceso de recuperación tras el tratamiento recibido en España:
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El cronómetro no miente: Luka apenas está llegando a la quinta semana de recuperación desde que se lesionó el pasado 2 de abril.
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Dictamen médico: Los doctores le dieron un tiempo estimado de ocho semanas para volver a la acción competitiva.
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Cuentas matemáticas: Si se cumple este plazo, Doncic no regresaría para esta serie, y solo volvería a uniformarse si los Lakers logran la hazaña de eliminar al Thunder sin él.
El proceso de “Wunderkind”
Aunque ya se le ha visto realizando actividades ligeras como correr, la realidad en la cancha es otra:
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Cero contacto: Luka aún no tiene el alta médica para participar en prácticas de contacto, un paso obligatorio antes de pensar en jugar un partido de playoffs de alta intensidad.
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Rumores vs. Realidad: A pesar de los informes que indicaban que podría volver para los juegos en Los Ángeles (Juegos 3 o 4), las palabras del propio Doncic tiran por tierra ese optimismo.
El reto para LeBron James
Sin Luka, la carga recae totalmente sobre los hombros de un LeBron James de 41 años, quien ya demostró en el Juego 1 que puede anotar, pero que necesita ayuda urgente. Con Austin Reaves en un bache y Doncic en el gimnasio de rehabilitación, los Lakers enfrentan una misión que parece imposible ante el equipo más joven y dinámico de la liga.