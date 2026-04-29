Paolo Banchero pone en duda la presencia de Franz Wagner para el cierre ante Detroit El Magic tiene a los Pistons contra las cuerdas y sueña con eliminar al sembrado número 1 de la Conferencia Este, pero el camino se ha puesto cuesta arriba. Tras la lesión de Wagner en el último partido, las palabras de Banchero no son nada alentadoras para este miércoles. ¿Podrá el Magic dar la sorpresa sin su segunda espada o los Pistons revivirán en casa?

Nadie daba un peso por el Orlando Magic en esta serie, pero hoy lideran 3-1 y tienen la oportunidad histórica de eliminar a los poderosos Pistons de Detroit. Sin embargo, la alegría no es completa en el campamento de Orlando. La gran incógnita de la jornada es la salud de Franz Wagner, quien sufre una distensión en la pantorrilla derecha.

Aunque el equipo lo listó oficialmente como “cuestionable”, las señales que llegan desde la sesión de tiro de esta mañana en Detroit son grises. Wagner no participó en el shootaround y su compañero estrella, Paolo Banchero, prácticamente confirmó lo que muchos temían.

Banchero rompe el silencio: “Esperamos que no juegue”

Tras la práctica matutina, Banchero fue honesto con los reporteros al señalar que el equipo se está preparando para jugar el Juego 5 sin el alemán. Según reportes de Brett Siegel (ClutchPoints) y el Orlando Sentinel, a pesar de recibir tratamiento las 24 horas tras los resultados de su resonancia magnética, la pantorrilla de Wagner no ha respondido lo suficiente para arriesgarlo esta noche.

¿Cómo sobrevive el Magic sin Wagner?

La ausencia de Franz es un golpe durísimo. Wagner no solo aporta puntos, sino que es el facilitador que le quita presión a Banchero y abre espacios para que tiradores como Desmond Bane hagan de las suyas. Sin embargo, Orlando ya conoce este escenario:

Récord de resiliencia: Durante la temporada regular, el Magic tuvo marca de 25-23 en partidos donde Wagner estuvo ausente.

El “factor X”: Jugadores como el novato Tristan da Silva y, sobre todo, Jamal Cain, tendrán que dar un paso al frente. Cain ya fue clave en el Juego 4, aportando defensa y rebotes críticos cuando Wagner salió lesionado en el último cuarto.

La historia está del lado de Orlando

A pesar de la baja, los Pistons enfrentan una montaña casi imposible de escalar. En la historia de la NBA, solo 13 equipos han logrado remontar una serie tras ir perdiendo 3-1. Detroit necesita ganar tres partidos seguidos en apenas cinco días contra un equipo que les ha causado dolores de cabeza durante toda la serie.

¿Cree usted que Paolo Banchero tiene el “gas” suficiente para eliminar a los Pistons él solo, o la falta de Franz Wagner será el tanque de oxígeno que Detroit necesitaba para forzar el regreso de la serie a Orlando?