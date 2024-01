¡Papá ante todo! LeBron James no permitió que una entrevista le impidiera ver a Bronny Las tareas de LeBron James con los medios de los Lakers tuvieron que ser interrumpidas mientras miraba a Bronny James.

18/01/2024 · 09:40 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Angeles Lakers ahora tienen un récord de .500. Anthony Davis, LeBron James y D’Angelo Russell tuvieron grandes arrebatos anotadores para impulsar a su equipo a su victoria número 21 de la temporada. No fue tarea fácil ya que Luka Doncic estaba haciendo todo lo posible para que su equipo volviera a levantarse. Pero este no fue el foco de The King después del juego. En cambio, estaba concentrado en el desempeño de Bronny James con el programa de baloncesto de la USC .

Después de la victoria sobre los Mavericks, LeBron James tenía deberes con los medios que atender. La estrella de los Lakers siempre acepta esto alegremente , pero su atención parecía dividida , a través de David McMenamin de ESPN.

James estaba visiblemente apoyando a su hijo en el partido de baloncesto de la USC contra Arizona. Incluso se le escuchó decir: “Tíralo. Disparale. Ah, buen pase. Atrapa la maldita pelota, hombre. Le está yendo bien”.

Luego le preguntarían sobre la actuación de Anthony Davis antes de que la estrella de los Lakers se distrajera una vez más. En general, su gran paternidad se demostró cuando inmediatamente corrió al vestuario para ver jugar a Bronny James.

Ambos tuvieron juegos anoche. LeBron James dio vida a la ofensiva de los Lakers tal y como lo hizo en noches anteriores. Su forma de jugar completa le valió 25 puntos y al mismo tiempo encontró pases ajustados por ocho monedas de diez centavos. Esta actuación de 33 minutos se completó con ocho tablas arrancadas directamente del aire. Su coprotagonista Anthony Davis estuvo a una asistencia de terminar con un triple-doble de 28 puntos, pero aun así consiguieron la victoria. Combine esto con D’Angelo Russell anotando 29 puntos y los Lakers terminaron ganando con 127 a 110.

El programa de baloncesto de la USC no corrió la misma suerte que su padre. El equipo de Bronny sufrió su décima derrota de la temporada ante Arizona. DJ Rodman abrió el camino con sus 16 puntos, pero fue demasiado ya que los Wildcats tenían cinco jugadores que registraron números de anotación de dos dígitos. Bronny todavía tenía una producción útil. Anotó 11 puntos y lideró al equipo con seis asistencias. Su perspicacia general puede haber venido de la estrella de los Lakers, ya que terminó el juego con cinco rebotes.