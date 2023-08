Patty Mills y sus boomers vencen a Finlandia en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 Patty Mills demuestra que todavía hay mucho en el tanque después de llevar a los Boomers australianos a una gran victoria en el partido inaugural de la Copa del Mundo en Japón.

Los Boomers han superado un comienzo difícil en su campaña en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA , con la veterana Patty Mills y la joven superestrella de la NBA Josh Giddey combinándose para inspirar una victoria por 98-72 sobre Finlandia en Okinawa, Japón.

Los Boomers perdían 36-28 en el segundo cuarto, pero superaron a la nación europea 17-4 para liderar 45-40 en el entretiempo. Dominaron la segunda mitad, marcando 53-32.

El guardia de la NBA de Atlanta, Mills, fue el héroe de Australia en la histórica carrera de los Boomers hacia una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y volvió a ser el máximo anotador de los australianos con 25 puntos, ocho rebotes y cuatro robos.

Mills llegó al torneo con algunos problemas de tiro en los juegos de preparación, y aunque anotó solo dos de ocho triples el viernes, acertó el 50 por ciento desde el campo. Mills todavía estaba luchando con la bola tres, pero encontró otras formas de castigar a Finlandia y llevar a los Boomers a una gran victoria en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Su compañero veterano Joe Ingles también fue influyente y dijo que los jugadores no tenían dudas de que Mills respondería en el gran escenario de Japón.

“Él es nuestra principal amenaza ofensiva, es nuestro anotador”, dijo el entrenador de los Boomers, Brian Goorjian, sobre Mills.

‘En los cinco partidos (de preparación) todo el mundo ha estado diciendo: ‘Dispara, dispara’. No tienes que decirle eso, su confianza no decae.

Ingles agregó que los compañeros de equipo de Mills no tenían dudas de que respondería una vez que llegara al gran escenario.

“¿Todos sabían que él respondería?”, reflexionó Ingles. ‘Sabíamos que lo haría, pero no sé si todos pensaron que lo haría. Quiero decir, es lo que él hace. Creo que después de no jugar ese tramo en la NBA (con Brooklyn), es diferente jugar muchos minutos y ese es un papel diferente que él ha tenido. Hemos visto el trabajo detrás de escena que mucha gente no ve”.

Los boomers australianos Brian Goorjian tuvieron el lujo de utilizar a sus 12 jugadores contra Finlandia cuando el marcador se apagó al final del partido.

La joven estrella Josh Giddey acaba de perder un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya está demostrando que pertenece a este nivel en Japón.

El base de la NBA del Oklahoma City Thunder, Giddey, estuvo cerca de un triple doble en su debut en la Copa del Mundo, registrando 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Le dio crédito al entrenador Goorjian por inspirar al equipo a revertir un déficit de ocho puntos en el segundo cuarto y convertirlo en una gran victoria.

“Hay que darle crédito a Finlandia, ellos salieron listos para jugar, más que nosotros”, dijo Giddey.

Pero Goorj pidió un tiempo muerto a mitad del segundo y fue entonces cuando la situación realmente cambió.

“Lo recuperamos defensivamente, cuidamos un poco mejor el balón y seguimos corriendo”. Goorjian hizo correr a los 12 miembros de su equipo, 10 de ellos anotaron puntos y cuatro alcanzaron cifras dobles.

Los tres primeros tiros de campo de Finlandia, número 24 del ranking mundial , fueron todos bombas largas, lo que subraya la amenaza que representaban desde fuera. Anotaron los últimos siete puntos del primer período para liderar 21-14 en el cuarto. La mala ofensiva inicial de Australia mejoró notablemente a medida que avanzaba el juego y dispararon al 51 por ciento desde el campo.

Los Boomers anotaron 12 puntos seguidos a cada lado del medio tiempo para abrir una ventaja de 49-40 y nunca más volvieron a tener problemas.