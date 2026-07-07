Paul George renuncia a un bono de $3.9 millones para rescatar el tope salarial de los Celtics ​El recién adquirido alero borra su bonificación de traspaso para otorgar oxígeno financiero a la gerencia de Brad Stevens. A pesar del alivio, Boston operará al límite debido a las estrictas reglas del primer delantal.

Los sismos de alta intensidad que sacudieron los cimientos del TD Garden tras el mega-canje que envió a la estrella All-NBA Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers a cambio de Paul George y cuatro selecciones del Draft apenas empiezan a registrar sus réplicas contractuales. En la jornada de este crucial martes 7 de julio, las planillas salariales de la liga confirman que el más reciente súperastro de la franquicia verde ya ha comenzado a mover sus piezas fuera del tabloncillo para facilitar el armado competitivo de la plantilla que comanda Joe Mazzulla.

​En un significativo gesto de buena voluntad hacia las oficinas de Massachusetts, Paul George ha waived (renunciado) de forma oficial a su bono de traspaso estipulado en 3.9 millones de dólares. Esta concesión monetaria inyecta un alivio inmediato a la masa salarial de la organización, la cual se encuentra en una encrucijada titánica intentando conciliar sus aspiraciones al campeonato con las implacables y punitivas normativas del nuevo Convenio Colectivo (CBA) de la NBA. Con esta decisión, el alero se une a una selecta fraternidad de estrellas de vanguardia—como James Harden, Anthony Davis, Kyle Kuzma y Jalen Green—que han borrado sus bonificaciones de movimiento en las sombras con tal de viabilizar el armado de plantillas ganadoras.

​El laberinto del primer delantal y la cruda realidad salarial

​A pesar del aplaudido sacrificio financiero del exjugador de los Clippers y Pacers, el panorama en las cuentas del orgullo de Nueva Inglaterra sigue estando bajo una presión económica asfixiante. El contrato de George continuará devorando la mayor parte del espacio de la franquicia, quedando bloqueado un masivo impacto de 54.1 millones de dólares en el tope salarial de los Celtics para la inminente campaña 2026-27, además de poseer una lucrativa opción de jugador valorada en 56.6 millones de dólares para el curso 2027-28.

​El verdadero valor de los 3.9 millones de dólares que el atacante dejó sobre la mesa no radica en solucionar el déficit estructural de Boston, sino en otorgar un margen marginal de maniobra. La organización verde se mantiene rígidamente sujeta a los límites institucionales del temido primer delantal salarial, una barrera punitiva que prohíbe de forma tajante cometer excesos presupuestarios y obliga a Brad Stevens a operar con extrema cautela quirúrgica. Cada dólar descontado en la era moderna de multas representa una rendija de luz; estos casi cuatro millones de dólares de ahorro se traducen en el espacio contable idóneo para que los Celtics salgan a buscar contratos por el mínimo de veterano o ejecuten transacciones menores de bajo impacto para terminar de moldear la banca del equipo, reforzando una rotación que ya sumó la adición del centro Mitchell Robinson.

​Una primera impresión de Banner 19 para el TD Garden

​Para una afición de los Celtics que todavía asimila con recelo la impactante partida de Jaylen Brown—el pilar que fue clave para bordar la corona número 18 de la institución—, este primer movimiento estratégico de Paul George representa una declaración de intenciones inmejorable. El mensaje oculto tras la renuncia del dinero es nítido: el veterano perimetral ha aterrizado en la Bahía de Massachusetts con el único objetivo profesional de complementar el juego de Jayson Tatum y sacrificar lo que sea necesario en pos de la gloria colectiva. Con el reloj en marcha de cara a los campamentos de entrenamiento y la liga en vilo ante el rediseño del Este, la entrega financiera de George confirma que está plenamente sintonizado en la misión de izar la histórica bandera número 19 en las alturas del Garden.