11/12/2023 · 11:37 AM

Paul Pierce y Kevin Garnett no están de acuerdo sobre el estatus de LeBron James entre los cinco primeros

Paul Pierce no estuvo de acuerdo con la idea de Kevin Garnett de que la estrella de los Lakers, LeBron James, sigue siendo uno de los cinco mejores jugadores de la NBA actual.

No es ningún secreto que la leyenda de los Boston Celtics, Paul Pierce, considera a la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, como su mayor rival . Después de todo, durante el mandato de James con los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat, parecía que Pierce y los Celtics siempre se topaban con el Rey en la postemporada. Sin embargo, parece que la rivalidad de la estrella retirada de los Celtics con James está afectando su percepción de la posición del Rey en la NBA actual.

En la visualización final del Torneo de Temporada de la NBA TICKET & THE TRUTH en SHOWTIME Basketball, Pierce no estuvo de acuerdo con la noción de que la estrella de los Lakers sigue siendo uno de los cinco mejores jugadores de la NBA en la actualidad, y nombró a otros cinco jugadores que serán haciéndose cargo de James.

“Luka Doncic, El Joker, Embiid, Giannis y Tatum. Callarse la boca. Por favor, dejad de tonterías”, exclamó Pierce.

Kevin Garnett , que formó parte de aquellos equipos de los Celtics que se enfrentaron una y otra vez a LeBron James en los playoffs, expresó con vehemencia su disconformidad con la opinión de Paul Pierce.

“Hombre, sácate el trasero de aquí. Saca tu basura de aquí. ¿Qué carajo estás hablando de ti, vagabundo? Actúas como si ni siquiera supieras baloncesto”, respondió Garnett. “Eres un pastelito. Estás hablando de esa mierda tonta. Estamos hablando de Bron. […] ¡N***a los 38 haciendo esto!”

Paul Pierce luego aclaró que estaba hablando de la NBA de hoy, y que en la actualidad, a pesar de lo grandioso que ha sido LeBron James durante toda su carrera, ciertamente hay algunos jugadores a los que reemplazará a la estrella de los Lakers.

“Esos tipos no son mejores que Bron en todos los tiempos. Estoy diciendo que hoy están entre los cinco primeros. No estamos hablando de un conjunto de trabajos”, replicó Pierce. “Hombre, consíguele a este hombre una camiseta de LeBron muy rápido para que puedas ponértela”.

En este punto, dada la edad de LeBron James y las preocupaciones sobre la durabilidad que ha tenido en los últimos años, es posible que Paul Pierce no esté muy equivocado con su opinión. La estrella de los Lakers, sin embargo, sigue siendo uno de los mejores jugadores para tener en situaciones de presión dada su increíble experiencia en tales circunstancias, lo que lo convierte en un jugador muy valioso con los títulos en juego, al igual que en la victoria de los Lakers por 123-109, los Pacers para llevarse a casa la primera Copa de la NBA.