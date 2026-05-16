Los Pistons de Detroit lo volvieron a hacer. Igual que ante el Magic de Orlando en la primera ronda, el equipo de J.B. Bickerstaff remontó un déficit en la serie para forzar un Juego 7 decisivo — esta vez con una victoria 115-94 sobre los Cavaliers de Cleveland en el Rocket Arena que empata la serie 3-3.

Y uno de los grandes protagonistas de la noche fue el ala-pívot del banco, Paul Reed.

La actuación de “B-Ball” Paul Reed

En apenas 16 minutos desde el banco, Reed entregó exactamente lo que los Pistons necesitaban:

| Estadística | Valor |

| Puntos | 17 |

| Tiros de campo | 7-9 (77.8%) |

| Rebotes | 6 |

| Asistencias | 1 |

Una eficiencia extraordinaria para un jugador de rotación en un partido de eliminación.

Las flores de Bickerstaff

El entrenador J.B. Bickerstaff no dudó en reconocer públicamente el trabajo de Reed después del partido:

“B-Ball ha sido consistente. Cada vez que tiene su oportunidad de salir ahí, hace un gran trabajo de contribuir a un alto nivel.”

Un elogio merecido para un jugador que ha sido una de las sorpresas positivas de la postemporada de Detroit.

El perfil del héroe silencioso

Reed está en su segunda temporada con los Pistons, después de pasar la primera parte de su carrera en los 76ers de Filadelfia. Sus números en la temporada regular hablan de un jugador de rol sólido:

6.6 puntos por partido

67.9% de efectividad desde el campo — uno de los porcentajes más altos del equipo

desde el campo — uno de los porcentajes más altos del equipo 25% desde el triple

No es un nombre de marquesina. Pero en Detroit — una ciudad que siempre ha amado a sus héroes de bajo perfil en todos sus equipos profesionales — Reed está construyendo exactamente ese tipo de legado.

El Juego 7: Detroit, domingo a las 8:00 PM ET

La serie regresa a Detroit para el partido definitivo este domingo a las 8:00 PM ET. Los Pistons tendrán la ventaja de jugar en casa — y con Cade Cunningham liderando el ataque y Reed aportando desde el banco, tienen todo lo necesario para completar otra remontada histórica.

Si los Pistons ganan, avanzarán a las Finales de Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York — que ya esperan descansados tras barrer a los 76ers.