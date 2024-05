El estratega argentino Néstor ‘Che’ García anuncia su regreso a la selección dominicana a través de las redes sociales, en medio de especulaciones y drama.El carismático y controversial técnico argentino, Néstor ‘Che’ García, ha confirmado su regreso al timón de la selección dominicana de básquet. Su anuncio, hecho a través de una publicación en Instagram, ha generado una ola de reacciones y especulaciones en el mundo deportivo. “Nos vemos muy pronto… ¡Muy Feliz! Gracias Dios, Gracias RD”, escribió el bahiense, desatando tanto entusiasmo como controversia.

Un regreso envuelto en misterio y drama

La cuenta oficial de la selección nacional dominicana no tardó en responder con un efusivo “¡Te esperamos con los brazos abiertos, Che!”. Sin embargo, detrás de este intercambio aparentemente positivo, hay un trasfondo de incertidumbre y tensiones no resueltas. Diario Libre intentó contactar a directivos de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) para obtener confirmaciones y detalles sobre el papel que desempeñará David Díaz, quien había sustituido a García, pero no obtuvo respuesta.

El Che y su historia con la selección dominicana

Esta será la tercera vez que García toma las riendas del equipo dominicano. Su primer ciclo fue en 2019, llevando al equipo al Mundial de China, donde lograron una memorable victoria contra Alemania antes de ser eliminados en la segunda fase. En 2022, García regresó para clasificar al equipo a la Copa del Mundo 2023, siendo pieza clave en la sorprendente eliminación de Argentina. Bajo su liderazgo, el equipo alcanzó el puesto 14 en el torneo y ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador.

Los desafíos que enfrenta el Che en su regreso

El equipo dominicano se prepara ahora para el preolímpico en El Pireo, Grecia, donde se medirá contra Egipto y el equipo local en la primera fase. Los dos mejores equipos avanzarán a las semifinales y se enfrentarán a los clasificados del Grupo A, que incluye a Eslovenia, Nueva Zelanda y Croacia.

Las polémicas en torno a su salida y regreso

La salida de García en enero pasado estuvo rodeada de controversia. En un comunicado oficial, Fedombal anunció la partida de García y el nombramiento de David Díaz como su sustituto. García, sin embargo, desmintió que su salida se debiera a razones económicas, alegando que nunca se pudo alcanzar un acuerdo satisfactorio con Fedombal. “No me voy a un país petrolero por dinero… nunca pudimos llegar a un acuerdo, luego de un año de espera, pero tengo una familia y una vida que mantener”, expresó García en su momento, añadiendo que se enteró de su despido solo cinco días antes de su salida oficial.

Durante su ausencia, García dirigió al club Al Ahli en Bahréin y luego fue convocado por la Federación de Arabia Saudita para dirigir a su selección en la última ventana FIBA. Sus declaraciones en las redes sociales han sido tajantes y, en ocasiones, polémicas, dejando claro que las diferencias con la Fedombal no eran solo financieras, sino también personales y contractuales.

La expectativa de los aficionados y el futuro del equipo

El regreso del Che García ha dividido opiniones entre los aficionados. Algunos celebran su regreso y esperan que pueda replicar los éxitos anteriores, mientras que otros se preguntan si los conflictos no resueltos con la federación afectarán su desempeño y el ambiente dentro del equipo. La expectativa es alta y todas las miradas estarán puestas en cómo García maneja este nuevo ciclo, especialmente en el preolímpico en Grecia.

El panorama se presenta lleno de retos para el Che y su equipo. Con una mezcla de talento joven y experiencia, y un líder tan polémico como carismático al mando, el viaje de la selección dominicana de básquet hacia las Olimpiadas promete estar lleno de emoción y, seguramente, de más chismecitos picantes.