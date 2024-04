Playoffs de la NBA 2024: clasificaciones, desempates y play-in La temporada 2023-24 de la NBA está llegando a su fin. Aquí hay una mirada en profundidad a las imágenes de los playoffs de las Conferencias Este y Oeste, así como los escenarios de desempate de cada equipo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio