¿Podrá el “swag” de Embiid y sus Sixers noquear a los Celtics en el Juego 7? Análisis de lo que será el "Juicio Final" entre los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics. Olvida todo lo que viste en los primeros seis juegos; el Juego 7 de este sábado en Boston es un animal completamente diferente y aquí te cuento por qué la balanza está que vibra.

¡Drama total en la Conferencia Este! Philly ha remontado un 3-1 por primera vez desde 1979 y llega con el momentum a tope. Boston, entre dudas por la salud de Tatum y su obsesión con el triple, se juega el pellejo en casa.

Lo que parecía una serie liquidada se ha convertido en un “bobote” de proporciones históricas. Los 76ers han “puneado” a Boston en los últimos dos juegos, forzando un séptimo partido que tiene a toda la NBA con los pelos de punta. ¿Tienen los Sixers lo necesario para completar la hombrada o sacará Boston la casta de “superequipo”?

El factor Embiid: Más que un MVP, un estado mental

Desde que regresó de su cirugía de apendicitis, Joel Embiid le cambió la cara a la serie. No es solo que esté promediando números de estrella, es el “swag” que le ha inyectado a su equipo. Verlo haciendo pechugas en el suelo para encender al público es la señal de que Philly ya no le tiene miedo al “monstruo verde”.

“Estoy cansado de perder contra ellos. Tenemos una oportunidad especial”, soltó Embiid tras el Juego 6. Y no está solo:

Tyrese Maxey: Su velocidad está volviendo loca a la defensa de Boston.

VJ Edgecombe: El novato sensación lidera la serie con 15 rebotes ofensivos. ¡Un animal en las tablas!

Paul George: Está tirando un abusivo 54.3% de tres. Cada vez que Boston intenta una racha, “PG13” apaga el fuego con un bombazo.

¿Está sano Jayson Tatum?

Esa es la pregunta de los 64 mil dólares en Boston. Tatum salió tocado en el Juego 6 por una molestia en la pantorrilla izquierda. Aunque él y el coach Mazzulla dicen que está “ready”, el susto fue grande, considerando su historial de lesiones.

Ojo al dato: Tatum tiene un récord de 5-2 en Juegos 7, promediando casi 27 puntos. Es un jugador que vive para estos momentos, pero si su pierna no le responde, Boston está en problemas.

El “vicio” del triple: El pecado de Boston

Los Celtics viven y mueren por el tiro de larga distancia. Mira esta estadística que te dejará frío:

En victorias: Boston tira un 41.7% de tres (20 triples por juego).

En derrotas: Caen a un espantoso 27.7% (solo 12 triples por juego).

Si los triples no caen el sábado, y Jaylen Brown o Derrick White (quien tira un pobre 25% en la serie) no atacan el aro, los Celtics podrían pasar a la historia como el equipo número 14 en desperdiciar una ventaja de 3-1.

La historia contra el momentum

Las estadísticas dicen que el 74% de los equipos locales ganan el Juego 7 (récord de 115-40). Además, solo 13 equipos en la historia han remontado un 3-1. Pero como dice Nick Nurse, coach de los Sixers: “Cada juego ha sido su propia entidad”.

¿Ustedes creen que el “swag” de Embiid es suficiente para silenciar el TD Garden o Jayson Tatum se va a crecer como el grande que es? ¿Se consumará el colapso de los Celtics o sacarán la cara por el orgullo verde?