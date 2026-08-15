Para Brandin Podziemski, su todavía corta carrera con los Golden State Warriors ya tiene un momento que sobresale por encima de los demás: la victoria en el séptimo partido de la primera ronda de los playoffs de 2025 contra los Houston Rockets.

El base lo reveló durante una transmisión en su canal de YouTube cuando le preguntaron cuál había sido su momento favorito en la NBA.

Su primera respuesta fue una broma. “Anotar 30. No, estoy jugando”, dijo. Después eligió el recuerdo que realmente considera más especial: ganar el séptimo partido en Houston durante su segundo año.

La elección tiene sentido porque aquel encuentro representó una de las experiencias competitivas más importantes de su joven trayectoria.

Un partido en el que hizo mucho más que anotar

Golden State se impuso 103-89 a Houston en aquel séptimo encuentro y avanzó a la siguiente ronda de los playoffs.

Podziemski no tuvo una actuación ofensiva espectacular. Terminó con nueve puntos, tres rebotes y dos asistencias, después de encestar cuatro de sus 12 lanzamientos y uno de tres intentos desde la línea de tres puntos.

Sin embargo, reducir su aporte a la estadística ofensiva sería perder de vista el valor que tuvo para los Warriors.

Jugó 40 minutos y asumió responsabilidades defensivas importantes mientras compartía la cancha con Stephen Curry y Buddy Hield.

Precisamente ese tipo de partidos ayuda a explicar por qué Podziemski puede ser una pieza relevante para el futuro de Golden State. No necesita necesariamente ser el máximo anotador para tener influencia. Su capacidad para competir, defender y aportar en diferentes áreas le permite complementar a Curry.

El recuerdo también habla de su evolución

La respuesta de Podziemski resulta interesante porque no eligió una actuación individual particularmente llamativa.

Podría haber escogido una noche de muchos puntos o alguno de sus mejores partidos estadísticos. En cambio, recordó una victoria colectiva en un escenario de máxima presión.

Un séptimo partido representa una prueba diferente a la temporada regular: cada posesión tiene mayor peso, los errores se magnifican y la capacidad de responder bajo presión se vuelve fundamental.

Para un jugador joven, participar durante 40 minutos en ese contexto y contribuir defensivamente constituye una experiencia de enorme valor.

Además, el recuerdo podría convertirse en una referencia importante para su siguiente etapa.

Golden State necesita saber qué papel darle

Los Warriors entrarán a la temporada 2026-27 buscando corregir varios de los problemas que tuvieron durante la campaña anterior. Y una de las cuestiones importantes será determinar cómo continúa evolucionando Podziemski junto a Stephen Curry.

El joven guardia ya ha demostrado que puede ser útil alrededor de la principal estrella de Golden State. Ahora el desafío consiste en convertir esa utilidad en un papel cada vez más definido.

La organización también tiene pendiente una decisión importante sobre su futuro contractual. Según la información proporcionada, existen reportes que apuntan a un desenlace positivo para una extensión, aunque también se contempla la posibilidad de que la decisión se posponga hasta el próximo verano.

Eso convierte la próxima temporada en una campaña especialmente importante para Podziemski.

El siguiente paso es transformar potencial en consistencia

Golden State no necesita que Podziemski se convierta inmediatamente en una segunda estrella. Lo que necesita es que consolide las virtudes que ya mostró: defensa, energía, capacidad para jugar junto a Curry y disposición para asumir responsabilidades en partidos importantes.

Su recuerdo favorito demuestra, además, que ya tuvo contacto con uno de los escenarios que definen a los jugadores de playoffs.

Ahora tendrá que demostrar que puede hacerlo de manera constante.

Los Warriors comenzarán la temporada 2026-27 el 21 de octubre, cuando visiten a Los Angeles Lakers. Para entonces, la conversación alrededor de Podziemski ya no debería limitarse a cuál fue su mejor recuerdo.

La pregunta será mucho más importante: ¿puede convertirse en una de las piezas que acompañen a Curry en la siguiente etapa competitiva de Golden State?