Popovich ingresa al Salón de la Fama en una emotiva ceremonia El mítico entrenador, que dirige a San Antonio Spurs desde 1996, fue ingresado al Olimpo de la NBA

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Popovich es el artífice, el responsable, el gran maestro que conformó una dinastía inolvidable con los San Antonio Spurs. Lo hizo, más allá de la obviedad de David Robinson primero y Tim Duncan después, con un equipo conformado por artistas de diferentes países que lograron conformar por dos décadas una sinfonía maravillosa. Fue Beethoven escribiendo -y reescribiendo- partituras para demostrar que ningún jugador es mejor que todos juntos. Que el pase es lo que construye la belleza del juego, como quedó demostrado en 2014 ante las piernas de un joven LeBron James. Que los puntos, las volcadas y el juego egoísta que empujó por años la cultura deportiva estadounidense era insuficiente para lograr objetivos.

Pop fue uno de los grandes homenajeados en la ceremonia del ingreso de nuevas leyendas del básquet al Salón de la Fama de la NBA en Springfield, Massachusetts, y el mítico entrenador de San Antonio Spurs, quien continúa al frente del equipo con 74 años, recordó con orgullo su etapa más gloriosa. En la velada también fueron ingresados Becky Hammon, quien fuera la primer mujer asistente en un staff, justamente acompañando a Popovich en los Spurs (ella dirigió al equipo texano en el triunfo en la Summer League de 2015) y Tony Parker, otro de los valuartes del equipo de San Antonio, ganador de cuatro anillos. También fueron homenajeados Dirk Nowitski y Dwayne Wade.

“A él no le importa que yo sea mujer. Y yo no quiero estar acá por ser mujer: quiero estar acá por ser capaz”, aseguró Becky cuando le consultaron sobre esta la oportunidad histórica en la NBA. Aquel llamado de Pop al que ella hizo referencia en el discurso del Salón de la Fama, en la previa de aquella experiencia como head coach en la liga de verano de 2015, le sirvió de motivación para llevar al equipo de los Spurs al título en Las Vegas, tras vencer a los Suns en la final.

Popovich es, lo que se dice, un entrenador comprometido. Un formador en el profesionalismo despiadado, terreno en el que se sabe que los triunfos se necesitan como agua en el desierto. Enseñó, a su manera, que no todo vale lo mismo. En cada broma de doble sentido, en cada palabra con ojos de lince posados en la cámara, dejó un mensaje. No buscó atajos: todos supimos siempre con quién está Popovich y con quien no. Y también, con quien quiere estar. Él se encargó, micrófono en mano, de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal con la valentía y el riesgo real de ir contra su propio beneficio.