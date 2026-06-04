Por lo vivido en el Juego 1 los Knicks parecen un equipo destinados al campeonato 2026 Nueva York borra una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad ante San Antonio, extiende su dominio histórico a 12 triunfos al hilo en la postemporada y se coloca a solo tres pasos de romper una sequía de más de cinco décadas.