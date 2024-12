Por qué Austin Reaves abandonó el equipo de los Lakers El base titular de los Lakers se ha perdido los últimos tres partidos.

Los Lakers de Los Ángeles están en la recta final de una gira de cuatro partidos que concluye el viernes contra los Hawks de Atlanta. Aunque a los Lakers todavía les queda un partido más, la gira terminó antes de tiempo para Austin Reaves, quien ha estado lidiando con una lesión.