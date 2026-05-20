Los Cavaliers de Cleveland lo tiraron. Con 22 puntos de ventaja y 7:52 por jugar en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este, el equipo entró en modo administración — y Jalen Brunson los castigó con una de las remontadas más extraordinarias en la historia de los playoffs.
Derrota 115-104 en tiempo extra. Serie 0-1.
Pero en el vestuario del Madison Square Garden, nadie estaba mirando al piso.
Las palabras que definen al equipo
Donovan Mitchell fue el primero en hablar — y fue directo:
“Lo dije en el vestuario: ‘Perdimos. La c la cagamos. Bien. Respondemos para el Juego 2.’ No lo cerramos. Tenemos que limpiar esto y seguir desde ahí. Es una derrota. Es una mala derrota, pero todo lo que podemos hacer es volver, ver el video y arreglarlo.”
Y luego puso la derrota en perspectiva con una frase que resume la mentalidad del equipo:
“No es diferente a jugar un sólido Juego 6 en Toronto y que RJ Barrett meta el tiro que llega hasta arriba. Es lo mismo. Es una derrota. No es que esa derrota les da dos o tres juegos, ¿verdad? Es uno.”
El diagnóstico: el balón se detuvo
El entrenador Kenny Atkinson fue honesto sobre lo que salió mal:
“Mi único arrepentimiento — y esto puede pasar cuando te fatigas — es que el balón simplemente dejó de moverse. Estábamos pasando la pelota por todos lados, gran movimiento de balón, y luego se estancó un poco. Les dije a los chicos que jugamos un gran baloncesto la mayoría del partido. El balón se pegó al final.”
James Harden coincidió y añadió el contraste entre los dos modos del equipo:
“Es noche y día cuando nuestro ritmo es rápido, nos movemos, entendemos lo que estamos haciendo. La calidad de nuestros tiros es mucho mejor, y luego podemos volver a establecer nuestra defensa. Cuando jugamos con nuestro ritmo ofensivo, literalmente podemos conseguir cualquier tiro que queramos.”
Por qué Cleveland puede remontar
1. Ya lo han hecho antes — varias veces
Los Cavaliers perdieron los primeros dos partidos de la serie ante Toronto. Necesitaron siete partidos para eliminar a los Pistons. Han estado en situaciones desesperadas múltiples veces en estos playoffs — y han respondido.
Evan Mobley lo resumió con calma:
“Perdimos los primeros dos juegos de la última serie, así que ya hemos estado aquí. Solo tienes que rebotar. Tienes que mirar el video, ver qué podemos cambiar y arreglarlo.”
2. Jugaron bien durante tres cuartos
El problema no fue el plan de juego — fue la ejecución en el cuarto período. Durante los primeros 36 minutos, Cleveland fue el mejor equipo en la cancha. Eso es recuperable.
3. Las correcciones son identificables
- Mantener el movimiento de balón cuando tienen ventaja
- Defender mejor a Brunson en el cuarto período
- Evitar las posesiones estancadas de Harden al final del shot clock
- Cerrar los rebotes ofensivos que dieron posesiones extra a Nueva York
Dean Wade lo dijo con convicción:
“Tuvimos algunos malos juegos en las primeras dos series. Perseveramos, peleamos y volvimos a jugar buen baloncesto al final. No estamos muy abajo. Duele estar arriba por tanto y no salir con la victoria, pero sabemos qué tipo de equipo somos.”
El Juego 2 es el juicio real
Para la mayoría de los equipos, una derrota así tendría efectos devastadores a largo plazo. Para los Cavaliers, es simplemente otra montaña que escalar — y ya saben cómo hacerlo.
El Juego 2 es el jueves en el Madison Square Garden. Cleveland tiene la oportunidad de empatar la serie en territorio rival — y si lo hace, la narrativa cambia completamente.
“Tenemos la oportunidad de volver aquí en dos días y robarles uno, y eso es realmente todo lo que es,” dijo Mitchell. “Si te permites ir por ese camino, no estarás listo para el Juego 2.”