Los Cavaliers de Cleveland lo tiraron. Con 22 puntos de ventaja y 7:52 por jugar en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este, el equipo entró en modo administración — y Jalen Brunson los castigó con una de las remontadas más extraordinarias en la historia de los playoffs.

Derrota 115-104 en tiempo extra. Serie 0-1.

Pero en el vestuario del Madison Square Garden, nadie estaba mirando al piso.

Las palabras que definen al equipo

Donovan Mitchell fue el primero en hablar — y fue directo:

“Lo dije en el vestuario: ‘Perdimos. La c la cagamos. Bien. Respondemos para el Juego 2.’ No lo cerramos. Tenemos que limpiar esto y seguir desde ahí. Es una derrota. Es una mala derrota, pero todo lo que podemos hacer es volver, ver el video y arreglarlo.”

Y luego puso la derrota en perspectiva con una frase que resume la mentalidad del equipo:

“No es diferente a jugar un sólido Juego 6 en Toronto y que RJ Barrett meta el tiro que llega hasta arriba. Es lo mismo. Es una derrota. No es que esa derrota les da dos o tres juegos, ¿verdad? Es uno.”

El diagnóstico: el balón se detuvo

El entrenador Kenny Atkinson fue honesto sobre lo que salió mal:

“Mi único arrepentimiento — y esto puede pasar cuando te fatigas — es que el balón simplemente dejó de moverse. Estábamos pasando la pelota por todos lados, gran movimiento de balón, y luego se estancó un poco. Les dije a los chicos que jugamos un gran baloncesto la mayoría del partido. El balón se pegó al final.”

James Harden coincidió y añadió el contraste entre los dos modos del equipo:

“Es noche y día cuando nuestro ritmo es rápido, nos movemos, entendemos lo que estamos haciendo. La calidad de nuestros tiros es mucho mejor, y luego podemos volver a establecer nuestra defensa. Cuando jugamos con nuestro ritmo ofensivo, literalmente podemos conseguir cualquier tiro que queramos.”

Por qué Cleveland puede remontar

1. Ya lo han hecho antes — varias veces

Los Cavaliers perdieron los primeros dos partidos de la serie ante Toronto. Necesitaron siete partidos para eliminar a los Pistons. Han estado en situaciones desesperadas múltiples veces en estos playoffs — y han respondido.

Evan Mobley lo resumió con calma:

“Perdimos los primeros dos juegos de la última serie, así que ya hemos estado aquí. Solo tienes que rebotar. Tienes que mirar el video, ver qué podemos cambiar y arreglarlo.”

2. Jugaron bien durante tres cuartos

El problema no fue el plan de juego — fue la ejecución en el cuarto período. Durante los primeros 36 minutos, Cleveland fue el mejor equipo en la cancha. Eso es recuperable.

3. Las correcciones son identificables

Mantener el movimiento de balón cuando tienen ventaja

Defender mejor a Brunson en el cuarto período

Evitar las posesiones estancadas de Harden al final del shot clock

Cerrar los rebotes ofensivos que dieron posesiones extra a Nueva York

Dean Wade lo dijo con convicción:

“Tuvimos algunos malos juegos en las primeras dos series. Perseveramos, peleamos y volvimos a jugar buen baloncesto al final. No estamos muy abajo. Duele estar arriba por tanto y no salir con la victoria, pero sabemos qué tipo de equipo somos.”

El Juego 2 es el juicio real

Para la mayoría de los equipos, una derrota así tendría efectos devastadores a largo plazo. Para los Cavaliers, es simplemente otra montaña que escalar — y ya saben cómo hacerlo.

El Juego 2 es el jueves en el Madison Square Garden. Cleveland tiene la oportunidad de empatar la serie en territorio rival — y si lo hace, la narrativa cambia completamente.

“Tenemos la oportunidad de volver aquí en dos días y robarles uno, y eso es realmente todo lo que es,” dijo Mitchell. “Si te permites ir por ese camino, no estarás listo para el Juego 2.”