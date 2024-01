Porque los Lakers deben cambiar por Zach LaVine lo antes posible para salvar la temporada Adquirir a Zach LaVine a través de un intercambio puede no ser una solución general, pero aún así ayudará enormemente a los Lakers.

05/01/2024 · 10:18 AM

Los Angeles Lakers se encuentran en una situación desesperada en este momento. Han ganado solo tres de sus últimos 12 juegos desde que alzaron la Copa inaugural de la NBA y, debido a sus resultados mediocres en la cancha, se ha reportado una desconexión entre el entrenador en jefe Darvin Ham y el vestuario de los Lakers.

Es posible que Ham esté sintiendo la presión en su asiento de entrenador, ya que no es un entrenador perfecto de ninguna manera. También tomó algunas decisiones confusas, como sacar a D’Angelo Russell de la banca cuando Austin Reaves ya estaba al mando de la segunda unidad. Pero este es el mismo entrenador que tuvo el descaro de enviar a la banca a Russell Westbrook la temporada pasada, y también fue capaz de presionar los botones correctos para ayudar a diseñar el cambio de mitad de temporada de los Lakers en 2023.

En este punto, lo que los Lakers necesitan es una reestructuración de su plantilla. Necesitan rodear a LeBron James y Anthony Davis de jugadores polifacéticos ; En la actualidad, personas como Taurean Prince, Cam Reddish y Jarred Vanderbilt están perjudicando significativamente su ofensiva, ya que no pueden crear ninguna ofensiva para ellos mismos ni para los demás.

Por lo tanto, es razonable esperar que los Lakers no se queden quietos en el período previo a la fecha límite de cambios. Se les ha relacionado con las estrellas Zach LaVine y Dejounte Murray; sin embargo, el primero es el objetivo más realista y, de todos modos, debería ser una pieza aún más útil junto a James y Davis por las razones que se enumeran a continuación.

Los Lakers necesitan anotaciones de primer nivel

El intercambio perfecto de Zach LaVine de los Lakers para ofrecer a los Bulls: al momento de escribir este artículo, los Lakers ocupan el puesto 24 en la liga en índice ofensivo, anotando solo 111,9 puntos por cada 100 posesiones. Tener una ofensiva de élite no es exactamente un requisito previo para competir por un campeonato, aunque sí ayuda. Mientras el equipo pueda sumar más puntos que sus oponentes, eso es lo que importa.

Sin embargo, el enorme énfasis de los Lakers en darles muchos minutos a los jugadores con mentalidad defensiva no está funcionando tan bien como se esperaba. Ocupan el décimo lugar en la NBA en calificación defensiva, pero permiten 113,0 puntos por cada 100 posesiones. En pocas palabras, los Lakers no tienen el equilibrio bidireccional que justifique darle muchos minutos a jugadores unidimensionales.

En el baloncesto existe algo llamado circuito de retroalimentación defensiva. Esto, en términos sencillos, simplemente significa que cuanto más anota una ofensiva, más ayuda a su defensa. (Sin embargo, no le digas eso a los Indiana Pacers y Dallas Mavericks). Anotar goles de campo, sacar tiros libres y evitar pérdidas de balón en pelota viva ayuda al equipo a preparar su defensa de media cancha.

Si los Lakers no pueden anotar lo suficiente, esto les da a los equipos contrarios oportunidades de correr. También provoca más fatiga, ya que requiere que el equipo vuelva a defenderse con más diligencia para evitar canastas de transición fáciles. El actual equilibrio ofensivo-defensivo de los Lakers está fuera de control, y las lesiones no son la única razón de ello.

Esto es lo que hace que la decisión de Darvin Ham de sacar a D’Angelo Russell y Austin Reaves de la banca sea mucho más confusa ; A los 39 años, LeBron James simplemente no puede ser quien tome todas las decisiones para los Lakers cuando esté en la cancha. Se trata de una tarea demasiado exigente.

Zach LaVine es un anotador certificado de tres niveles con margen de mejora.

Ahora bien, ¿adquirir Zach LaVine es una solución general? Talvez no. Pero LaVine les daría a los Lakers su mejor opción terciaria en la era LeBron James-Anthony Davis, y no estará particularmente reñida.

Para empezar, LaVine es alguien que prospera no como un manejador principal del balón, sino como alguien que puede cortar y desmenuzar las defensas mientras sale de inmovilizaciones, curls y traspasos. Es más atlético que la mayoría de los guardias y puede superarlos siempre que tenga una ligera ventaja en el perímetro, y con James y Davis atrayendo mucha atención, LaVine seguramente tendría mucho espacio para hacer daño.

A partir de ahí, LaVine puede dividir las defensas en cualquier lugar de la cancha. Es un auténtico artista de dominadas; disparó un 46,2 por ciento en tiros de dos tiros la temporada pasada, por lo que podría ser una opción tardía para los Lakers. También podría evitar por completo el regate y simplemente dejarlo salir volando; disparó un 41,6 por ciento desde lo profundo en recepciones y tiros, y alrededor del 39 por ciento en triples abiertos/abiertos. También disparó 62,7 cerca de la canasta la temporada pasada, por lo que aún podría hacer un buen uso de su atletismo de primer nivel para terminar por encima de los defensores.

Adquirir a Zach LaVine a través de un intercambio ayudaría a abrir la cancha para un equipo de los Lakers que ocupa el puesto 28 en la liga en triples anotados por partido. Además, LaVine también es un creador de tiros autosuficiente (una gran mejora en ese sentido con respecto a Austin Reaves y D’Angelo Russell), lo que les da a los Lakers alguien con quien cargar una enorme carga ofensiva cuando James está descansando.

Incluso cuando no está en su mejor momento para los Chicago Bulls esta temporada, sigue sumando 21,0 puntos por noche. Dado su espacio para una regresión positiva (sus porcentajes son menores que en los últimos años) y el rejuvenecimiento que LaVine tendrá cuando juegue junto a sus compañeros clientes de Klutch, LeBron James y Anthony Davis, que no debe subestimarse, parece posible que el actual guardia de los Bulls regrese a All. -Forma de estrella con el morado y el dorado.