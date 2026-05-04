Los playoffs de la NBA 2026 llegan a su segunda ronda con cuatro series que prometen drama, sorpresas y baloncesto de altísimo nivel. Los analistas de Yahoo Sports — Tom Haberstroh, Kelly Iko, Ben Rohrbach y Dan Titus — dieron sus predicciones para cada enfrentamiento. Aquí, un resumen completo con todo traducido para los fanáticos hispanohablantes.

Sixers vs. Knicks — Este

El consenso: Knicks en 6 o 7

Tres de los cuatro analistas predicen a los Knicks en siete juegos, mientras que Rohrbach los ve ganando en seis. El factor determinante en todas las predicciones es el mismo: la salud de Joel Embiid.

Haberstroh — Knicks en 7: “No puedo esperar para ver el duelo entre Embiid y Karl-Anthony Towns. Creo que Embiid le gana a KAT en sus minutos. Pero al proyectar a los Sixers, no sé cuánto Embiid vamos a ver. El pívot ha perdido partidos en cuatro de las últimas cinco series de playoffs que ha jugado su equipo, lo que no me da mucha esperanza de que pueda aguantar toda la serie.”

Iko — Knicks en 7: “Algo hizo clic en los Knicks en la primera ronda con Towns funcionando como eje ofensivo de alto rendimiento. Los Knicks son 13-2 desde el 1 de febrero cuando Towns tiene una tasa de uso de al menos 25%. Lo que hagan los Knicks para frenar a Embiid es, por supuesto, la parte más crítica de esta serie. Un Embiid sano es el jugador más dominante del Este, pero la profundidad y la fisicalidad de Nueva York deberían inclinar la balanza.”

Rohrbach — Knicks en 6: “Los Sixers solo confiaron en seis jugadores al final de su serie ante los Celtics, y uno de ellos era Embiid. Maxey y Brunson pueden igualarse tiro a tiro, pero demasiado recae sobre los hombros de Embiid, y no estoy seguro de cuánto tiempo puede cargar ese peso en los playoffs.”

Titus — Knicks en 7: “La victoria de Filadelfia sobre Boston fue enorme, pero la salud de Embiid sigue siendo incierta y la profundidad de Nueva York les da la ventaja. La defensa superior y la versatilidad de los Knicks deberían ser la diferencia, especialmente si Embiid no está al 100%.”

Timberwolves vs. Spurs — Oeste

El consenso: Spurs en 5 o 6

Los cuatro analistas coinciden: San Antonio avanza. La pregunta es cuántos juegos necesitará Victor Wembanyama para cerrar la serie.

Titus — Spurs en 5: “Los Wolves mostraron carácter venciendo a Denver sin Anthony Edwards ni Donte DiVincenzo, pero con Ayo Dosunmu probablemente fuera para empezar la serie, simplemente se están quedando sin jugadores. ¿Quién marca a Wemby? Más importante aún, ¿quién sigue el ritmo de la segunda unidad de los Spurs liderada por Dylan Harper? Si Minnesota no tuviera tres piezas ofensivas clave lesionadas, esto sería más parejo.”

Rohrbach — Spurs en 6: “Los Timberwolves son duros, y serán aún más duros si pueden integrar a un Edwards sano, pero parece que su principal creador ofensivo se perderá al menos el inicio de la serie con una rodilla hiperextendida. Quedarse atrás temprano, y me temo que los Wolves podrían ser aplastados por Wembanyama.”

Iko — Spurs en 6: “Me fascina la batalla en los tableros. Los Wolves son el equipo número 1 en rebotes en los playoffs, y abrumaron a los Nuggets de maneras que podrían replicarse contra los Spurs. Jaden McDaniels, Terrence Shannon Jr. y Naz Reid tienen suficiente capacidad colectiva para darle a Minnesota más oportunidades.”

Haberstroh — Spurs en 5: “Rudy Gobert necesitará otra actuación de Superman contra Wemby para que esto sea una serie real. Los guardias de los Spurs y Wembanyama presentan un desafío mucho más difícil para Minnesota que los golpeados Nuggets de Denver.”

🏀 Cavaliers vs. Pistons — Este

El consenso: Dividido — Cavs en 5 o 7, Pistons en 6 o 7

La serie más disputada en las predicciones. Dos analistas ven a Cleveland avanzando, dos ven a Detroit.

Iko — Cavs en 5: “Todavía no me bajo de mi posición de que Cleveland sale del Este. La defensa de los Pistons es agresiva y brillante, pero simplemente no creo que sea suficiente para ocultar la falta de anotación secundaria de Detroit fuera de Tobias Harris, la producción del banco en comparación con la de Cleveland, o la experiencia colectiva en postemporada.”

Titus — Cavs en 7: “La defensa de Detroit lo hará difícil y las dificultades de Mitchell para penetrar contra Toronto probablemente se repitan aquí. Pero el desafío de los Pistons estará en ataque. Son demasiado dependientes de Cade Cunningham. La profundidad de Cleveland y el tiro exterior deberían inclinar esta serie a favor de los Cavs.”

Haberstroh — Pistons en 7: “Creo que Jalen Duren emerge. Después de una gran decepción contra Orlando, Duren no tendrá muchos problemas para imponerse en un duelo contra Mobley y Allen. La línea delantera de los Cavs no es ni de lejos tan física como los grandes cuerpos de Orlando.”

Rohrbach — Pistons en 6: “Cleveland tuvo dificultades para anotar contra la defensa de los Raptors. Que esperen a ver a Detroit, un equipo que encontró su forma de 60 victorias en las circunstancias más difíciles.”

🏀 Lakers vs. Thunder — Oeste

El consenso: Thunder en 4 o 5

Unanimidad total. Los cuatro analistas ven a Oklahoma City avanzando, y la mayoría en cuatro o cinco juegos. La ausencia de Luka Dončić es el factor decisivo.

Rohrbach — Thunder en 5: “LeBron James hace milagros. Ganar un juego contra este equipo de Oklahoma City, sin Luka Dončić, calificaría como uno. Dominar a los Rockets como lo hizo fue extraordinario. Hacerlo contra la feroz defensa de OKC es otra historia. Sin mencionar lo que Shai Gilgeous-Alexander le hará a los Lakers.”

Haberstroh — Thunder en 5: “Los reportes sobre la disponibilidad de Dončić son profundamente preocupantes. Simplemente no veo cómo LeBron a los 41 años, con Dončić fuera por el futuro previsible, puede resistir la maratón física que será esta serie de OKC.”

Titus — Thunder en 4: “La defensa de los Lakers se veía bien contra un Houston que no podía anotar de tres, pero OKC es un desafío completamente diferente. Marcus Smart probablemente marcará a SGA, pero no será suficiente. OKC anotó 126 puntos por 100 posesiones en la primera ronda sin siquiera apretar defensivamente.”

Iko — Thunder en 5: “Esta serie irá de una de dos maneras: o los Lakers roban el Juego 1 en casa rival y momentáneamente sacuden al mundo, o ganan el emotivo Juego 3 en su casa. La brillantez de James es suficiente para mantener estos juegos más cerrados de lo esperado, pero los Lakers no tienen respuestas para SGA.”

La gran conclusión: la defensa manda

Los analistas coinciden en un punto más allá de las predicciones individuales: la defensa está ganando estos playoffs.

Los equipos que mejor se han visto — Thunder y Spurs principalmente — son las mejores defensas de la liga. Los Nuggets y los Celtics, los dos mejores ataques de la temporada regular, lucharon para anotar contra las defensas sofocantes de los Timberwolves y los Sixers respectivamente.

Y una advertencia que todos comparten: ninguna ventaja es segura. Ni en el marcador ni en la serie. Las lesiones y la variabilidad del tiro de tres puntos están creando un caos que hace imposible predecir con certeza, pero apasionante de ver.

Fuente: [Yahoo Sports — Tom Haberstroh, Kelly Iko, Ben Rohrbach, Dan Titus](https://sports.yahoo.com) — 4 de mayo de 2026