Los Denver Nuggets parecen haber tomado una decisión que puede definir buena parte de su futuro inmediato: desprenderse del joven Peyton Watson y explorar la incorporación del veterano DeMar DeRozan. Sin embargo, el movimiento genera una pregunta inevitable: ¿realmente acerca a Denver al campeonato?

La respuesta planteada en el análisis original es negativa. El cambio puede modificar algunas características de la plantilla, pero difícilmente resuelva los problemas que han impedido a los Nuggets consolidarse nuevamente como candidatos indiscutibles al título.

Denver atraviesa, además, una situación económica particularmente complicada. Es actualmente el único equipo de la NBA situado en el segundo apron, una de las zonas más restrictivas del sistema salarial de la liga. Durante meses, la organización intentó encontrar una vía para salir de esa situación, incluyendo la posibilidad de poner jugadores disponibles para traspaso o permitir la salida de alguno de ellos.

Sin embargo, esas alternativas no terminaron de concretarse.

Watson termina siendo la víctima del problema salarial

Uno de los movimientos que terminó complicando todavía más el panorama fue la decisión de Denver de igualar la oferta que Spencer Jones recibió de los Oklahoma City Thunder.

Al retener a Jones, los Nuggets permanecieron dentro del segundo apron y, posteriormente, terminaron tomando la decisión de desprenderse de Watson.

El joven jugador fue enviado a los Cleveland Cavaliers mediante un acuerdo entre varios equipos a cambio de algunas selecciones de Draft. De esta manera, Denver consiguió aliviar parte de su situación, pero también perdió a un jugador que todavía representaba una apuesta de futuro.

Watson tenía un perfil particularmente interesante por su juventud y por las condiciones que había mostrado cuando recibió minutos importantes. El análisis considera que podía convertirse potencialmente en una pieza de mayor importancia para los Nuggets con el paso del tiempo.

Ahora esa posibilidad ya no está en manos de Denver.

DeRozan aporta experiencia, pero ¿resuelve el problema?

Después de desprenderse de Watson, los Nuggets han mostrado interés en DeMar DeRozan, veterano alero que fue cortado por los Sacramento Kings durante el verano.

Sobre el papel, la incorporación tendría sentido desde una perspectiva económica: DeRozan podría estar disponible a un costo relativamente bajo, algo especialmente atractivo para una franquicia atrapada en una situación salarial complicada.

El problema es que ahorrar dinero y mejorar las posibilidades de ganar el campeonato no son necesariamente la misma cosa.

DeRozan ha construido una extraordinaria carrera y continúa siendo un anotador capaz de producir ofensivamente, pero el análisis cuestiona que, en este momento de su trayectoria, pueda ser considerado la pieza que falta para transformar a Denver en campeón.

Por eso surge la crítica central al movimiento: si los Nuggets consideran que todavía tienen una ventana para competir por el título, quizá no sea el momento de tomar decisiones únicamente pensando en ahorrar.

¿Cuál es realmente la ventana de Denver?

Los Nuggets cuentan con jugadores que están entrando en su etapa de máximo rendimiento o comenzando a salir de ella. Esa realidad hace que el tiempo sea un factor importante.

La organización no parece encontrarse en una posición cómoda para esperar varios años mientras desarrolla nuevamente una plantilla. Si la intención continúa siendo competir alrededor de su núcleo actual, el camino lógico sería apostar decididamente por maximizar las posibilidades de ese grupo.

En ese contexto, Watson representaba algo diferente a DeRozan.

El joven podía convertirse en una pieza importante durante los próximos años. DeRozan, en cambio, representa principalmente experiencia y producción inmediata.

El dilema para Denver consiste entonces en decidir qué tipo de apuesta quiere hacer: proteger el presente o construir una transición hacia el futuro.

El problema es que desprenderse de Watson y sustituirlo potencialmente por DeRozan no garantiza ninguna de las dos cosas.

El temor a quedarse sin respuesta

La mayor preocupación aparece si Denver vuelve a quedar eliminado prematuramente en los playoffs.

El análisis plantea un escenario particularmente delicado: ¿qué ocurriría si los Nuggets vuelven a caer en la primera ronda? La franquicia tendría entonces que preguntarse si debe comenzar una reconstrucción.

Y si ese momento llega, haber perdido a Watson podría convertirse en un problema todavía mayor. Denver habría sacrificado a un jugador joven con potencial sin obtener necesariamente a cambio una pieza capaz de cambiar el destino competitivo del equipo.

Por eso, desde esta perspectiva, una alternativa más agresiva habría sido mantener a Watson, pagarle lo necesario y apostar por maximizar la actual ventana de campeonato.

La dificultad es que Denver compite en una Conferencia Oeste extremadamente exigente. El análisis identifica a Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs como obstáculos particularmente importantes para cualquier aspirante.

Mientras esos dos equipos continúen creciendo y compitiendo al máximo nivel, el margen para el resto de los contendientes será reducido.

En consecuencia, el eventual intercambio Watson-DeRozan podría modificar la plantilla de Denver, pero no necesariamente su posición dentro de la jerarquía de la NBA.

Los Nuggets necesitan algo más que una sustitución de juventud por experiencia. Necesitan determinar si su ventana de campeonato sigue realmente abierta y, si la respuesta es afirmativa, actuar como una franquicia que está dispuesta a ir con todo por el título.