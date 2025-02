Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Los Angeles Lakers hicieron oficial este domingo el fichaje de Luka Doncic, en un impactante traspaso a tres bandas con Dallas Mavericks y Utah Jazz, que dejó a los texanos con Anthony Davis en sus filas. Este movimiento ha sacudido a la NBA y al mundo del baloncesto, siendo considerado uno de los intercambios más trascendentales en la historia de la liga.

A sus 25 años y con una carrera llena de éxitos, el base esloveno aterriza en Los Ángeles con el objetivo claro de luchar por el anillo junto a LeBron James y compañía. “Estoy feliz por esta increíble oportunidad. El baloncesto lo es todo para mí. Juegue donde juegue, lo haré con la misma pasión y el mismo objetivo: ganar títulos”, declaró Doncic en su presentación oficial.

En su etapa en Europa, Doncic siempre lució el número 7, un homenaje a su ídolo de infancia, Vassilis Spanoulis, una de las grandes leyendas del baloncesto europeo. “Era mi ídolo desde que era pequeño… Por eso uso el número 7”, explicó en una entrevista a Eurohoops en 2021.

Sin embargo, cuando debutó en la NBA en 2018 con los Mavericks, el 7 ya estaba ocupado por su entonces compañero Dwight Powell, por lo que decidió duplicarlo y portar el 77, un número que desde entonces se ha convertido en su sello personal.

