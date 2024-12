¿Qué pasó con Kemba Walker? Las lesiones jugaron un papel importante en el declive de Kemba.

Mantener la excelencia es una de las cosas más difíciles de lograr en la NBA y, en la actualidad, estar en una franquicia durante más de cinco años es aún más difícil. Kemba Walker pudo lograr ambas cosas durante el mejor momento de su carrera con los Charlotte Hornets antes de que las lesiones descarrilaran su carrera.