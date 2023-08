¿Qué tanto afecta la salida de Justin Minaya el seleccionado nacional? Minaya es importante, más no imprescindible en la rotación que pierde una gran pieza que tiene sustitutos.

09/08/2023 · 08:43 AM

Después de un partido de fogueo donde salió lesionado y se esperaba en un acto de fe la mejora de Justin Minaya, el mismo hizo pública su no participación en el venidero mundial de baloncesto y se suma a las figuras de gran relieve en el equipo dominicano que no verán acción.

La negativa por razones personales de los puertoplateños Al Horford y Chris Duarte, son consideradas bajas considerables en la actual temporada, pero más allá, el equipo ha gozado y visto con gran placer la integración de Lester Quiñonez y Karl Towns para empujar a dominicana más allá de la primera ronda, bajo la dirección de Néstor ¨Che¨ García. Che ha sido un mago al frente de la selección.

Sin embargo, a pesar de saber la noticia de la ausencia de Minaya, de quien ya se tenía cercanía y se hacían planes con él ¿Qué tanto afecta el seleccionado su ausencia?

Los sustitutos de Minaya

Justin Minaya, juega en la posición de alero, por lo que su sustituto en la posición es un jugador con un promedio de estatura, especial.

Los nombres para suplir su posición LJ Figueroa, Gerardo Suero, son las dos figuras más adaptables a la posición, por lo que, la negativa de Minaya con razones justificadas puede abrir un hueco para el canastero ¨que más la mete¨ en República Dominicana. LJ Figueroa un gran alero para aportar al seleccionado nacional.

Tener a García como seleccionador en el conjunto es un aliciente para el equipo, ya que, la experiencia del Che ayuda a tener buenas escogencias y trabajar en una selección colectiva de apoyo y bien fortalecida.

Grandes bajas, grandes integraciones

Independiente de las bajas ya mencionadas, el equipo dominicano tendrá en sus filas a jugadores élites que comúnmente no están en el equipo como es el caso de Karl Towns y Lester Quiñones.

Con Quiñones, el equipo tendrá un tirador de distancia élite que sumado a los veteranos Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, pueden dar fuerza a una posición de vital importancia en los esquemas ofensivos y defensivos contemporáneos.

Towns vestirá una vez más el uniforme dominicano en el Mundial 2023.

Karl Towns, es la pieza vital para un equipo de baja estatura y que se ve apoyado en Ángel Delgado, Luis Santos y Eloy Vargas, brindando mayor profundidad y estatura al seleccionado.

Las bajas no pueden ser consideradas sensibles ya que, Minaya, Horford y Duarte, no son constantes en el programa de selecciones, por lo que, son buenas piezas, pero no han sido imprescindibles en eventos anteriores.

Extrañaremos a Minaya, porque hasta se enfundó la chaqueta, pero le desearemos suerte en su recuperación y entenderemos su situación, ya que, en la historia a tenido serios problemas de lesiones.