¿Quién es el pick 1 del draft de la NBA? Atlanta Hawks se llevó la mayor promesa del año y te contamos quién es.

El Barclays Center de Nueva Jersey fue el epicentro de la edición 2024 del Draft de la NBA. Por primera vez en la historia, la selección de nuevos talentos se dividió en dos días y este miércoles se anunció la primera ronda de elegidos. En esta ocasión, destacó un joven jugador de Francia, Zaccharie Risacher, quien fue seleccionado por los Atlanta Hawks como la primera elección del draft, repitiendo el éxito francés de 2023 con Victor Wembanyama.

Zaccharie Risacher, de 19 años, es hijo del histórico basquetbolista francés Stéphane Risacher. A diferencia del año pasado, donde Wembanyama fue un claro favorito, esta lotería no tenía un candidato obvio, pero Risacher se destacó entre un grupo de talentosos prospectos que prometen tener un impacto significativo en la NBA.

With the 1st pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Zaccharie Risacher! pic.twitter.com/TH713LZYPF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 27, 2024

Nacido en Málaga, España, durante la etapa en la que su padre jugaba para el Unicaja, Risacher dio sus primeros pasos en el baloncesto en el Club Baloncesto de Málaga. Posteriormente, su familia se trasladó a Lyon, Francia, donde continuó su formación en el club Tassin. En 2020, se unió al ASVEL Básquet y debutó como profesional en la temporada 2021-2022 contra los Metropolitans 92, equipo donde jugaba Wembanyama.

Desde su debut, Risacher ha demostrado un rendimiento notable en la liga francesa. En su primera temporada con el JL Bourg, promedió 10 puntos por partido, con un 44% de acierto en tiros de campo y más del 35% en triples. En una entrevista con el medio Skweek, Risacher habló sobre su metódico enfoque hacia el entrenamiento: “Me gusta llegar antes que nadie y trabajar en mi juego. Todo está preparado para que se haga de la manera más agradable”.

"First person that I hugged was my father." Zaccharie Risacher after being drafted No. 1 overall ❤️ pic.twitter.com/f910nhKwrI — NBA (@NBA) June 27, 2024

Previo al Draft, Risacher fue ascendiendo en los listados de prospectos, con la cadena ESPN posicionándolo entre los mejores talentos disponibles. El experto Jonathan Givony comentó: “Se encuentra en medio de la temporada más productiva de la historia de la EuroCup para un joven de 18 años. Actualmente es el segundo mejor anotador a su edad en la historia de la liga francesa, sólo por detrás de Victor Wembanyama”.

Su última temporada en el JL Bourg lo consolidó como un jugador con potencial para ser de clase mundial. La NBA ha estado buscando este tipo de jóvenes talentos: jugadores versátiles que pueden tirar y contribuir en múltiples aspectos del juego. Risacher, que mide 2.08 metros, llega a un equipo liderado por el base Trae Young, con la misión de ayudar a los Hawks a regresar a los playoffs después de quedar fuera la temporada pasada.

"With the 1st pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select… Zaccharie Risacher!" 🌟 pic.twitter.com/IjdY2LxcKo — NBA (@NBA) June 27, 2024

Con su elección en el Draft 2024, Zaccharie Risacher no solo sigue los pasos de su compatriota Wembanyama, sino que también abre una nueva página en la historia del baloncesto francés en la NBA. Los Atlanta Hawks han adquirido a un jugador que no solo promete grandes cosas, sino que también está preparado para trabajar duro y alcanzar el éxito en la liga más competitiva del mundo. La expectativa es alta, y toda la comunidad del baloncesto está ansiosa por ver cómo este joven talento francés desarrolla su carrera en la NBA.