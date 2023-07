¿Quiénes avanzarán a la gran final de la Liga Nacional de Desarrollo U22? Los equipos de San Sebastián de Moca, Fénix Basketbal de Santiago de los Caballeros, Truenos del Distrito Nacional y Leñeros de Los Mina, son los últimos cuatro equipos sobrevivientes en la afamada ¨Liga de las Oportunidades¨.

La Liga Nacional de Desarrollo (LND) U22 adelanta en la finalización de su tercera versión y ya entra en el Final Four de esta versión.

La historia del Final Four de la LND

La liga que nació en 2021, tuvo a Truenos del Distrito enfrentando a Areperos de San Carlos y San Sebastián de Moca enfrentó a Constituyentes de San Cristóbal, avanzando Areperos y Constituyentes y proclamándose los de San Carlos, campeones en la primera versión.

En 2022, Fénix Basketbal enfrentó a San Sebastián, en una interesante guerra cibaeña que terminó con victoria para los Mocanos, que posteriormente cayó ante Truenos del Distrito Nacional. Los Truenos, enfrentaron a Coloniales de San Lázaro, antes de vencer a san Sebastián y convertirse en los campeones de la versión dos de la Liga de las Oportunidades.

En la versión 2023, el Final Four se jugará este jueves 20 de julio y los protagonistas serán tres de los cuatro equipos de la versión 2022. San Sebastián de Moca, jugará a las 4:00 Pm con los actuales campeones Truenos del Distrito Nacional y a las 6:00 Pm, Fénix Basketbal de Santiago, será local ante Leñeros de Los Mina. Los Mineros debutan en esta parte de la temporada.

Estadísticas de los equipos

San Sebastián de Moca: fue el equipo más ofensivo durante la fase regular con una media de 99.0 puntos por partido, 95 triples y 34% desde la zona de triples liderando la liga en estos tres departamentos. Derek Jeter Mejía y Kelvin Núñez, terminaron con promedio de 20 puntos o más, siendo la única pareja de un mismo equipo con 20 puntos o más. San Sebastián terminó con tres dos derrotas en la serie regular tras hilar una racha de siete victorias. Tienen marca de 23-7 en la historia de la liga.

Truenos del Distrito Nacional: vigentes campeones mantuvieron a raya a los equipos contrarios sin permitir más de 87 puntos a ningún equipo y mantener un promedio de 75.4 puntos por partido, el mejor entre los equipos sobrevivientes. Cinco jugadores con promedio de anotación en cifras dobles y con Robert de Jesús, Anpherne Acevedo, Ángel Puello, Vladimir Gross, Brailin Canela, Jonathan Morillo, Miguel Brito , repitiendo en Final Four. Su récord de por vida es 24-6, el mejor en la historia de la liga.

Fénix Basketbal de Santiago: ha ganado el primer lugar de su Conferencia en años seguidos, promediando 92.2 por partido y promediando 86.9 puntos permitidos por partido, con 90 triples encestado un 33% desde el campo y un 47% desde el campo. Fénix lideró la liga en asistencias con 20.7 por partido y mostraron buen manejo de balón con 14.6 por partido. Alexis Marmolejos, lideró la liga con 88% de eficiencia en sus lances libres, 68% en lances de dos puntos, acompañado de la fuerza triplera que tienen Sammy Rodríguez y Alberson Pimentel, quienes han liderado la liga en las últimas dos temporadas en triples encestados, Rodríguez, lanzó un 45% la temporada pasada e implantó marca d elija con 33 triples, Pimentel anotó el 60% de sus lances con 26 triples en 43 intentos, para convertirse en la primera pareja con 50 triples en la LND, en una temporada. Tienen récord de 20-10 en temporada regular.

Leñeros de Los Mina: avanzan por primera ocasión al Final Four y terminaron con 33% de porcentaje de triples y 46% desde el campo. Su récord de por vida es 15-15 en temporada regular, lograron terminar con foja de 5-0 ante equipos con récord por debajo de .500 en esta versión 2023 y 3-2 ante equipos con foja ganadora, seis de sus ocho victorias ante equipos que no clasificaron y una victoria en un partido confiscado ante Trenes, debido a un incidente en el este. Yasuel Batista , Brayan Luciano, Jean Jiménez, Emmanuel Rodríguez (C), Randolf Encarnación, Jefferson Evangelista, Andy Aquino, Luis Morillo, son jugadores que repiten en el Final Four.