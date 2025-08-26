Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Selección de Estados Unidos de baloncesto ya está instalada en Managua para disputar la FIBA AmeriCup 2025, certamen que se jugará del 22 al 31 de agosto en su 20ª edición. Después de concentrarse en Miami entre el 12 y el 18 de agosto, el conjunto dirigido por Stephen Silas inicia el torneo en el Grupo A, donde se medirá ante Bahamas, Brasil y Uruguay.
Un plantel en reconstrucción
De los convocados por Silas, apenas tres jugadores tuvieron participación en los clasificatorios rumbo a esta AmeriCup: Robert Baker (dos partidos), Javonte Smart (cuatro juegos) y Jahmi’us Ramsey, quien estuvo presente en los seis compromisos y se destacó con promedios de 15,7 puntos, 2,8 rebotes y 2,2 asistencias.
La base del equipo, sin embargo, está conformada por varios nombres que debutarán oficialmente con USA Basketball en una competencia internacional: Zach Auguste, Jack Cooley, Jarell Eddie, Jerian Grant y Speedy Smith.
La nómina estadounidense para la AmeriCup 2025
-
Zach Auguste – SeaHorses Mikawa – Interior
-
Robert Baker – Alba Berlín – Interior
-
Tyler Cavanaugh – Bahçeşehir Basketbol – Interior
-
Jack Cooley – Ryukyu Golden Kings – Alero
-
Jarell Eddie – Santeros de Aguada – Escolta
-
Langston Galloway – Esenler Erokspor – Alero
-
Jerian Grant – Panathinaikos – Base
-
Elijah Pemberton – Reisen Ludwigsburg – Escolta
-
Jahmi’us Ramsey – Trieste – Escolta
-
Cameron Reynolds – Promitheas Patras – Interior
-
Speedy Smith – Turk Telekom – Escolta
-
Javonte Smart – Osceola Magic – Base
-
Entrenador: Stephen Silas
Una prueba clave en el continente
El desafío de Estados Unidos no será menor. El Grupo A reúne a selecciones con talento y roce internacional, como Brasil y Uruguay, además de la siempre competitiva Bahamas. Para Silas, el torneo representa una oportunidad de evaluar a nuevas piezas y comenzar a delinear un ciclo de recambio en un escenario oficial.
