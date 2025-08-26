¿Quiénes son los jugadores de Estados Unidos en la FIBA AmeriCup? Tras una semana de preparación en Miami, el equipo de Stephen Silas afronta el desafío continental con una nómina repleta de debutantes y la misión de consolidar un nuevo proceso.

La Selección de Estados Unidos de baloncesto ya está instalada en Managua para disputar la FIBA AmeriCup 2025, certamen que se jugará del 22 al 31 de agosto en su 20ª edición. Después de concentrarse en Miami entre el 12 y el 18 de agosto, el conjunto dirigido por Stephen Silas inicia el torneo en el Grupo A, donde se medirá ante Bahamas, Brasil y Uruguay.

Un plantel en reconstrucción

De los convocados por Silas, apenas tres jugadores tuvieron participación en los clasificatorios rumbo a esta AmeriCup: Robert Baker (dos partidos), Javonte Smart (cuatro juegos) y Jahmi’us Ramsey, quien estuvo presente en los seis compromisos y se destacó con promedios de 15,7 puntos, 2,8 rebotes y 2,2 asistencias.

La base del equipo, sin embargo, está conformada por varios nombres que debutarán oficialmente con USA Basketball en una competencia internacional: Zach Auguste, Jack Cooley, Jarell Eddie, Jerian Grant y Speedy Smith.

La nómina estadounidense para la AmeriCup 2025

Zach Auguste – SeaHorses Mikawa – Interior

Robert Baker – Alba Berlín – Interior

Tyler Cavanaugh – Bahçeşehir Basketbol – Interior

Jack Cooley – Ryukyu Golden Kings – Alero

Jarell Eddie – Santeros de Aguada – Escolta

Langston Galloway – Esenler Erokspor – Alero

Jerian Grant – Panathinaikos – Base

Elijah Pemberton – Reisen Ludwigsburg – Escolta

Jahmi’us Ramsey – Trieste – Escolta

Cameron Reynolds – Promitheas Patras – Interior

Speedy Smith – Turk Telekom – Escolta

Javonte Smart – Osceola Magic – Base

Entrenador: Stephen Silas

Una prueba clave en el continente

El desafío de Estados Unidos no será menor. El Grupo A reúne a selecciones con talento y roce internacional, como Brasil y Uruguay, además de la siempre competitiva Bahamas. Para Silas, el torneo representa una oportunidad de evaluar a nuevas piezas y comenzar a delinear un ciclo de recambio en un escenario oficial.