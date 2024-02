Racha inalcanzable: los Boston Celtics apuntan a la final Con un sobreviento de ocho victorias seguidas, los Celtics apuntan a obtener la corona de esta temporada.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En estos momentos la agrupación conocida como los Boston Celtics están arrasando en la competición de esta temporada 2024 de la NBA (National Basketball Association) imponiéndose como uno de los mejores equipos o como el número uno de este 2024 actualmente, teniendo una racha de ocho victorias seguidas incluida la más reciente frente a los New York Knicks en el estadio Madison Square Garden, una emocionante contienda donde la escuadra color verde logró demostrar quien manda con la ayuda de Jaylen Brown que fue el MVP (Most Value Player) de esta ocasión logrando anotar 30 puntos, llevar a cabo 8 asistencias y realizar 3 rebotes, este juego lo ganaron con una puntuación de 102-116, un puntaje bastante bueno que muestra ante los ojos de los espectadores que planean no parar de ganar y sin duda alguna están aplicando este plan a la perfección hasta el más mínimo detalle por las grandes hazañas que han marcado durante su trayectoria en esta liga de baloncesto, por el momento la agrupación esmeralda originaria de Boston se muestra como uno de los equipos más prometedores de llegar a la final de este torneo e incluso de conseguir la corona de la NBA de este año, esta competición anual en esta ocasión parece estar en la bolsa de los Celtics.





Rememorando un poco sobre la última victoria de los Boston Celtics o mejor dicho hablando del partido en si, este fue un encuentro bastante parejo en términos de jugadas, pero gracias a la ayuda de Brown y los 22 puntos marcados por Kristaps Porzingis y los nada despreciables 19 tantos anotados al conjunto de 6 asistencias realizadas por Jayson Tatum fueron fundamentales para alcanzar el triunfo por parte de los provenientes de Boston, es un hecho total que sin estas tan destacables figuras no hubiera sido posible alcanzar este éxito, la formación que son los Boston Celtics está afinada con los mejores jugadores de baloncesto que se puedan encontrar.

Muchos consideran que los Celtics son actualmente el mejor grupo de la NBA y tienen sus pruebas para demostrarlo, no obstante aunque se muestra uno de los mejores equipos diría que todavía les falta a varios estelares para complementar sus barracas de forma adecuada.

Pues bien los Boston Celtics es una de las agrupaciones de llegar a la final y obtener la corona, y sus resultados actuales lo demuestra y si siguen yendo de este mismo modo es un total hecho que lo logren.