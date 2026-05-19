Rafael Castro: la sorpresa dominicana del NBA Draft 2026 que pasó de ignorado a candidato de segunda ronda con entrenamientos en 9 equipos El centro de 6'9" y 220 libras de George Washington promedió 15.3 puntos y 9.1 rebotes en la Atlantic 10. Su envergadura de 7'1.25" y salto vertical de 36.5" lo catapultaron al NBA Combine tras brillar en el G League Showcase. Ahora tiene entrenamientos programados con 9 franquicias.

Nadie lo tenía en el radar. Y ahora, nueve equipos de la NBA quieren verlo de cerca.

La historia de Rafael Castro es una de las más sorprendentes del NBA Draft 2026 — un jugador que no figuraba en ninguna lista de prospectos relevante hace apenas unos meses y que hoy es considerado candidato real para la segunda ronda del draft más importante del baloncesto mundial.

De la oscuridad al Combine

El camino de Castro al Draft comenzó en silencio. Transferido de Providence a George Washington University, el dominicano encontró en los Revolutionaries el hogar que necesitaba para desarrollar su juego. En su temporada senior, se convirtió en el líder absoluto del equipo en las cuatro categorías más importantes:

| Estadística | Valor | Ranking A-10 |

| Puntos por partido | 15.3 | 8vo |

| Rebotes por partido | 9.1 | 3ro |

| Robos por partido | 1.8 | 3ro |

| Tapones por partido | 1.7 | 3ro |

| Asistencias por partido | 1.7 | — |

Números que lo convirtieron en uno de los jugadores más completos de la Atlantic 10 — una conferencia que ha producido siete seleccionados consecutivos en el NBA Draft.

El fin de semana que lo cambió todo

El 24 de abril, Castro declaró para el NBA Draft 2026. Pocos prestaron atención. Pero el G League Draft Combine en Chicago cambió todo.

Castro fue uno de los 44 prospectos invitados al G League Showcase — y se robó el show. Sus medidas físicas dejaron a los scouts con la boca abierta:

Envergadura: 7’1.25″ — extraordinaria para un jugador de 6’9″

— extraordinaria para un jugador de 6’9″ Salto vertical máximo: 36.5″ — atletismo de élite

— atletismo de élite Peso: 220 libras con físico proyectable

El analista Maxwell Baumbach de No Ceilings lo calificó como uno de los mejores prospectos del fin de semana gracias a su presencia defensiva. El resultado fue inmediato: Castro fue uno de los cinco prospectos seleccionados para dar el salto del G League Showcase al AWS NBA Draft Combine en el Wintrust Arena de Chicago — la invitación más importante que puede recibir un prospecto no invitado originalmente.

El perfil: atletismo, defensa y proyección

Castro mide 6’9″ y pesa 220 libras — pero sus herramientas físicas van mucho más allá de esos números. Su envergadura de 7’1.25″ le permite defender posiciones más grandes sin perder movilidad, y su salto vertical de 36.5″ lo convierte en una amenaza real en ambos aros.

Su sello distintivo es la defensa. En la Atlantic 10, fue una pesadilla para los rivales — combinando tapones y robos a un nivel que pocos jugadores universitarios pueden igualar. Los scouts ven en él un centro moderno con capacidad para proteger el aro, correr en transición y desarrollar su juego ofensivo a nivel profesional.

Nueve equipos quieren verlo de cerca

Tras su actuación en el Combine, el teléfono de su representante no ha parado de sonar. Castro tiene programados entrenamientos con 9 franquicias de la NBA — una cifra que confirma que el interés de la liga es real y que su nombre ya circula en las conversaciones de segunda ronda del draft.

Para un jugador que no aparecía en ninguna lista de prospectos relevante hace dos meses, llegar a este punto es una hazaña en sí misma.

La historia de la Atlantic 10

La Atlantic 10 tiene una tradición silenciosa pero poderosa de producir jugadores de la NBA. Castro podría convertirse en el séptimo seleccionado consecutivo de la conferencia — siguiendo los pasos de una generación de jugadores que demostraron que no hace falta jugar en la ACC o la Big Ten para llegar a la liga.

El orgullo dominicano en el Draft 2026

Rafael Castro nació en Dover, Nueva Jersey, pero sus raíces dominicanas son parte de su identidad. Su camino al Draft — desde una transferencia universitaria hasta el Combine de la NBA — es exactamente el tipo de historia que inspira a jóvenes atletas en República Dominicana.

Si su nombre es llamado el día del draft, será un momento histórico para el baloncesto dominicano.