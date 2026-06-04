Ranking deportistas en Instagram: dominio absoluto del fútbol y el discreto universo de MLB ¿Por qué los peloteros de MLB tienen tan pocos seguidores en Instagram comparados con Cristiano Ronaldo o LeBron James? Mientras el balompié mundial rompe todas las barreras métricas de la mano de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, las Grandes Ligas luchan por posicionar a sus superestrellas en un ecosistema digital cada vez más globalizado. Un análisis comparativo de los atletas más seguidos en Instagram evidencia el abismo digital entre los cientos de millones del fútbol y los discretos números de la MLB.

En la era de la hiperconectividad, las redes sociales se han convertido en el verdadero termómetro de la popularidad global de los atletas. Sin embargo, al analizar las métricas de Instagram, queda en evidencia una disparidad abismal entre las diferentes disciplinas: mientras el fútbol europeo y el baloncesto de la NBA operan en la estratosfera de los cientos de millones de seguidores, el béisbol de las Grandes Ligas, a pesar de su inmenso poder económico, se mantiene en un universo digital sumamente discreto y localizado.

A continuación, desglosamos el escalafón de los atletas más seguidos del planeta, utilizando como estructura principal el reporte de las luminarias globales y el fenómeno de la gran carpa, junto a los monarcas de otros deportes de masas.

El Top Global: Los reyes indiscutibles de Instagram

El fútbol de élite no tiene competencia en el ecosistema digital. Las cifras de las principales figuras del balompié y el baloncesto demuestran que su arrastre trasciende fronteras continentales de forma religiosa:

Cristiano Ronaldo: 665 millones de seguidores (El atleta y la persona más seguida en la historia de la plataforma).

Lionel Messi: 506 millones de seguidores (Consolidado firmemente en el segundo puesto global).

Neymar Jr.: 253 millones de seguidores.

LeBron James: 154 millones de seguidores (El monarca absoluto del baloncesto y de la NBA).

Kylian Mbappé: 130 millones de seguidores.

David Beckham: 86.8 millones de seguidores (Manteniendo su vigencia como ícono global de estilo y deporte).

El Universo de la MLB: Los menos seguidos de la élite

El béisbol de las Grandes Ligas presenta un panorama radicalmente opuesto. Históricamente enfocado en promover las marcas de sus franquicias tradicionales (Yankees, Red Sox, Dodgers) por encima del mercadeo individual de sus peloteros, las cuentas personales de sus máximas estrellas manejan cifras llamativamente modestas:

Shohei Ohtani: 10.7 millones de seguidores (La gran excepción del negocio gracias a su arrastre masivo y paralelo en los mercados de Asia y Estados Unidos).

Fernando Tatis Jr.: 2.4 millones de seguidores (Superando de forma sorprendente a la media de la liga gracias a su carisma y frescura en el terreno).

Mike Trout: 2 millones de seguidores (A pesar de ser considerado el jugador más dominante de la última década).

Juan Soto: 2 millones de seguidores (Aproximadamente).

Vladimir Guerrero Jr.: 2 millones de seguidores (Aproximadamente).

Aaron Judge: 2 millones de seguidores (Aproximadamente, reflejando el impacto del capitán en el Bronx).

Bryce Harper: 1.7 millones de seguidores.

El “Monstruo Oculto” y los líderes de otras disciplinas

Fuera del mapa tradicional americano y europeo, existen otros deportes de masas cuyos líderes individuales ostentan un poder de convocatoria digital que ridiculiza a las estrellas de la MLB:

El Críquet: Arrastre masivo en el sur de Asia

El mercado de la India impulsa números estratosféricos que colocan a sus ídolos por encima de casi cualquier estrella de la NBA o el fútbol:

Virat Kohli (273 millones): Es de forma indiscutible el tercer atleta más seguido de todo el planeta en Instagram, superando con holgura a figuras como Neymar, LeBron James y Mbappé.

MS Dhoni (50.7 millones) y Rohit Sharma (46.7 millones): Dos leyendas veteranas que, de manera individual, cuadruplican la base de fanáticos digitales de Shohei Ohtani.

Deportes de Combate: Boxeo y MMA

Conor McGregor (47.1 millones): A pesar de sus intermitencias competitivas en el octágono de la UFC, el irlandés se mantiene como el monarca indiscutible de las Artes Marciales Mixtas en las redes.

Canelo Álvarez (14.5 millones): El pugilista mexicano lidera cómodamente los registros digitales en el boxeo profesional.

El Deporte Blanco: Tenis

Rafael Nadal: 21 millones de seguidores (Líder histórico del tenis masculino en la plataforma).

Serena Williams: 17.8 millones de seguidores (Consolidada como el gran referente del tenis femenino).

Novak Djokovic: 14.7 millones de seguidores.

El Automovilismo: Fórmula 1

Lewis Hamilton (35.5 millones): El heptacampeón británico comanda la parrilla digital del automovilismo.

Charles Leclerc y Max Verstappen: Las estrellas de la nueva generación se ubican bastante más rezagadas en el orden digital, oscilando en un rango de entre 11 y 15 millones de seguidores.