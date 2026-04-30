¿Regresa KD? La actualización de último minuto que sacude a los Rockets antes del Juego 6 Cuando todo parecía indicar que los Rockets tendrían que buscar el milagro sin su máxima estrella, la NBA ha lanzado una actualización que ha dejado a todos con la boca abierta. Kevin Durant ha pasado de estar "fuera" a tener una ligera luz de esperanza para el choque de esta noche. ¿Es una estrategia psicológica para asustar a LeBron o estamos ante el regreso más inesperado de los Playoffs 2026?

¡Bombazo en Houston! La narrativa de la “remontada imposible” acaba de recibir una inyección de adrenalina pura. Los Houston Rockets, que buscan convertirse en el primer equipo en la historia en remontar un 0-3, han recibido noticias alentadoras sobre el estado físico de Kevin Durant.

Aunque la montaña sigue siendo empinada, el simple hecho de que Durant no haya sido descartado por completo para el Juego 6 en el Toyota Center ha encendido las redes sociales y ha puesto a trabajar horas extras al cuerpo técnico de los Lakers.

El reporte médico: De “Out” a “Doubtful”

Según informó el insider de ClutchPoints, Brett Siegel, los Rockets han modificado el estatus oficial de KD:

Actualización: Durant ha sido elevado de FUERA a DUDOSO (Doubtful) para el encuentro de este viernes.

Las lesiones: El “Slim Reaper” ha estado lidiando con problemas simultáneos en el tobillo y la rodilla , lo que le ha impedido jugar en cuatro de los cinco partidos de esta serie.

¿Qué significa esto?: Aunque un estatus de “dudoso” suele implicar una baja (con un 25% de probabilidad de jugar), el cambio sugiere que su recuperación ha progresado más rápido de lo previsto.

La mira puesta en el Juego 7

Fuentes cercanas al equipo indican que, incluso si Durant no pisa la duela esta noche, este movimiento es una señal clara de que un posible regreso para un Juego 7 en Los Ángeles está totalmente sobre la mesa si Houston logra defender su casa hoy.

Hasta ahora, los jóvenes Rockets han logrado ganar dos partidos seguidos basándose en la energía de Alperen Sengun y la defensa agresiva sobre LeBron James. La sola presencia de Durant en el banquillo o en los calentamientos previos podría ser el empujón anímico definitivo para una franquicia que ya siente que la historia está de su lado.

Un duelo de nervios en el Toyota Center

Los Lakers, liderados por un LeBron que ya sabe lo que es estar en ambos lados de la historia, deberán mantener la calma ante un público que rugirá como nunca. La presión ahora está sobre los hombros de los de púrpura y oro, que no querrán ver a un KD sano en un hipotético séptimo juego de vida o muerte.

¿Cree usted que los Rockets deberían arriesgar a Kevin Durant esta noche si el juego se pone apretado, o es mejor guardarlo para el “todo o nada” en un Juego 7?