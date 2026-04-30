“Regresaremos para el Juego 7”: Alperen Sengun lanza un dardo a los Lakers tras silenciar el Crypto.com Los Rockets no solo le han ganado dos partidos seguidos a los Lakers, sino que su estrella, Alperen Sengun, ya está visualizando una remontada histórica. Tras dominar el Juego 5 con su visión de juego y defensa, el pívot turco advirtió que el viernes protegerán su casa para forzar el decisivo séptimo juego en Los Ángeles. ¿Se están confiando demasiado los Rockets o los Lakers están realmente en problemas?

Lo que parecía una serie liquidada ha dado un giro de 180 grados. Tras caer en los primeros tres encuentros, los Houston Rockets han recuperado la memoria y, con una victoria 99-93 en el Juego 5, han puesto a los Los Angeles Lakers en una situación de máxima presión. El gran responsable de este cambio de mentalidad es Alperen Sengun, quien no solo brilla en la cancha, sino que se ha convertido en el líder vocal del joven equipo texano.

A pesar del regreso de Austin Reaves para los angelinos, la defensa y el juego colectivo de Houston terminaron por desesperar a LeBron James y compañía en su propia casa.

El “Cerebro” de la remontada: Sengun lo explica

Sengun no necesitó anotar 40 puntos para ser el jugador más valioso del partido. Con una línea de 14 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, el pívot de 23 años desarticuló la defensa de los Lakers moviendo el balón con maestría:

Lectura perfecta: “Hoy sabía que vendrían por mí, así que solo traté de encontrar a mis compañeros. Todos estaban listos para tirar. Ya entendemos lo que están haciendo en defensa ahora mismo” , afirmó Sengun tras el partido.

Sin cansancio: El turco dejó claro que el físico no será un problema para Houston: “Nadie está cansado. Hoy todos lo demostraron”.

La advertencia para el viernes en Houston

Con la serie 3-2 aún a favor de los Lakers, la presión se traslada ahora al Toyota Center de Houston. Sengun fue tajante sobre sus intenciones para el Juego 6:

“Vamos a estar frente a nuestras familias y fanáticos… vamos a proteger nuestra casa y regresaremos aquí para el Juego 7“.

A un paso de la historia

En toda la historia de la NBA, ningún equipo ha logrado remontar un 0-3 en los Playoffs. Los Rockets buscan ser los primeros, y según Sengun, la clave fue aprender de los errores del Juego 3: “Aprendimos a no apresurarnos. Hablé con el equipo sobre retener el balón y buscar al hombre abierto. Miramos los videos, aprendimos y hoy lo demostramos”.

¿Cree usted que Alperen Sengun y estos jóvenes Rockets tienen lo necesario para hacer lo que nadie ha hecho en la historia de la NBA, o los Lakers sentenciarán la serie el viernes con la experiencia de LeBron?