República Dominicana cae ante Serbia que se deshizo de excusas dando un paso al frente Este juego se sintió tanto como un referéndum sobre el equipo de Serbia y cómo se maneja como sobre lo que debía ser, un juego de eliminación de facto entre la nación balcánica y la República Dominicana.

Durante tres veranos consecutivos, una plantilla que parece capaz de ganar medallas, ya sea a nivel olímpico, EuroBasket o Copa Mundial FIBA, ha perdido ante Italia cuando más importaba y dos de ellos los eliminaron directamente. El tercero, hace apenas dos días, había preparado una pelea con República Dominicana que dependía de su futuro en este torneo y todo lo demás para el próximo verano.

La victoria de Italia más temprano ese día hizo que pareciera que ya iba a ser un mal día para Serbia incluso con una victoria, la combinación de resultados significó que no podrían ganar el grupo y casi con certeza se enfrentarían a Estados Unidos en los octavos de final. con una victoria sobre República Dominicana… o eso pensábamos. En lo que respecta a este juego, acertaron en una cosa desde el principio; Dejaron cocinar a Bogdan.

Después de una pésima actuación en tiro en la última salida, el torneo de altibajos de Bogdanovic se ha definido por el estilo restrictivo que lleva Svetislav Pesic con este grupo y el veterano, que pertenece a todos los salones de la fama dignos de mención, se niega a cambiar su estilo con el La evolución del juego. Esto ha ido en detrimento de permitir que este lado alcance su máximo potencial. Temprano contra Dominicana, a pesar de que Karl-Anthony Towns se los puso en la espalda, Serbia jugó con mucha más alegría de vivir de lo que ha sido la norma bajo Pesic.

A Bogdan se le permitía ir a todas partes, persiguiendo pelotas y exigiendo que los sets se adaptaran a él cuando surgía la oportunidad. El lado serbio parecía más hambriento que las chinches de mi habitación de hotel cuando se acercaron a mi brazo derecho.

Esto parecía una formalidad incluso antes de llegar a la mitad del segundo cuarto, tal era el dominio de Serbia. Bogdan regresó de su descanso con el equipo arriba 18 y rápidamente pasó a 20, ya que todos nos preguntamos dónde diablos estaba esta versión de Serbia hace dos días.

Hay excusas, siempre las hay. El verano pasado no hubo Bogdan. Este verano no existe Nikola Jokic. Sin embargo, a todos les faltan cuerpos, y tal vez Italia sea el único equipo todavía activo al que realmente no le falta alguien destacado cuando se trata de talentos de primer nivel en sus plantillas. Todos los demás se han adaptado y han encontrado la manera de ganar. Mire a Letonia, por el amor de Dios: cuanto más se lesionan los mejores jugadores, mejor parece ser su rendimiento.

Esta es Serbia, una nación ridículamente rica en talento y más capaz que la mayoría de capear las esperadas ausencias que ocurren en los torneos internacionales. Estaban aquí con tres jugadores de la NBA desmantelando a un equipo dominicano que claramente no tenía idea de en qué tipo de tormenta se había metido. Esa debería ser la norma. Basándose únicamente en el grupo de talentos, la camiseta de Serbia debería intimidar a los oponentes.

Svetislav Pesic finalmente dejó que sus jugadores se expresaran en este juego. Se necesita más de eso.

Cuando comenzó la segunda mitad, la mayoría de los ojos serbios estaban en sus teléfonos comprobando el marcador en el Mall of Asia, ya que Lituania había abierto un hueco de 31-12 después del primer cuarto contra Estados Unidos, lo que posiblemente enviaría los cuartos de final a un caos total. Además, en lugar de los estadounidenses, LTU será el rival de Serbia en octavos de final.

Esto estaba en los libros e incluso charlando con los periodistas serbios, cuando el resultado en el Mall of Asia aún estaba en duda, sintieron que su equipo podía vencer a los EE.UU., aunque la mayor parte de eso probablemente fue alimentado por su alegría en el descanso en cómo su equipo había golpeado a República Dominicana.

Sobre el papel, que Lituania venciera a EE.UU. no tiene importancia, ya que ambos equipos avanzaron y EE.UU. obtuvo posiblemente el mejor enfrentamiento ante Italia. En realidad, esto ha abierto la competencia ya que, una vez que un dios sangra, ya no parece tan imposible de matar. Serbia también consiguió el resultado que quería, enfrentándose a Lituania en cuartos de final y evitando a Estados Unidos hasta la final como muy pronto.

Aún así, es más de esto lo que Serbia necesita si planea lograr más avances en la Copa del Mundo. Hubo agresión y persecución desde el principio y una naturaleza implacable en la forma en que seguían castigando cada fallo o error de su oponente. Eso se debió a que los jugadores clave, especialmente Bogdan, tenían la libertad de expresarse y jugar una forma de baloncesto que se basa en la hiperconfianza.