Reportan que los Celtics “casi tienen” a Giannis Antetokounmpo El prestigioso insider Marc Stein reveló que Boston emergió con fuerza el fin de semana tras flexibilizarse la postura de los Bucks, quienes contemplan un canje directo centrado en Jaylen Brown y la cotizada promesa española Hugo González.

El futuro de Giannis Antetokounmpo mantiene en vilo a las oficinas de toda la NBA en este arranque de la temporada muerta de 2026. La ambigüedad que rodea al dos veces Jugador Más Valioso (MVP) ha provocado un auténtico efecto dominó; múltiples reportes de la liga aseguran que la gran mayoría de las franquicias han puesto en pausa sus respectivas estrategias, esperando ver hacia dónde se inclina la balanza del “Monstruo Griego” antes de dar su próximo gran paso.

Mientras el alero se mantiene alejado de los focos de la prensa y la gerencia de los Milwaukee Bucks guarda un hermetismo absoluto, el abanico de pretendientes reales se ha reducido drásticamente. De acuerdo con los principales analistas, los Miami Heat y los Celtics de Boston han quedado prácticamente solos en la carrera por los servicios del estelar jugador.

La propuesta de Boston: Adiós a Jaylen Brown y la opción directa

Según detalló el reputado periodista Marc Stein a través de su plataforma The Stein Line, las opciones de los vigentes finalistas del Este experimentaron un salto radical durante el último fin de semana debido a un cambio de mentalidad en las oficinas de Milwaukee.

“Una fuente de la liga me dijo que los Celtics lograron salir del fin de semana ‘con una oportunidad real’ de ganar esta carrera mediante una oferta centrada en Jaylen Brown, añadiendo que Milwaukee ha considerado seguir adelante con un intercambio directo con Boston, incluso sin la necesidad de un tercer equipo como facilitador”, apuntó Stein.

El reporte de Stein sepultó de forma definitiva aquellos rumores de pasillo que vinculaban a Los Angeles Clippers en una ecuación de tres bandas (que enviaba a Brown a California y el pick número 5 del Draft de esta semana a Milwaukee). Con los Bucks dispuestos a negociar frente a frente con sus rivales de división, la oferta de los de verde cobra un peso superlativo. Boston no solo pondría sobre la mesa el contrato de cartel de Jaylen Brown, sino que está en total disposición de añadir la selección número 7 del Draft 2026 para endulzar el trato.

El factor Hugo González y la contraoferta de Miami

La joya de la corona que podría inclinar definitivamente la balanza en favor de los Celtics es un nombre internacional que despierta pasiones en la gerencia de los Bucks. Fuentes de entero crédito señalan que Milwaukee tiene un profundo interés en el talentoso escolta/alero español Hugo González, la cotizada promesa joven que Boston retiene con recelo y que se ha convertido en la pieza de valor exigida para finiquitar la operación.

Por su parte, Pat Riley y los Miami Heat no se quedan de brazos cruzados y siguen presionando con un paquete sumamente robusto para convencer a la gerencia de Wisconsin, estructurado de la siguiente manera:

Tyler Herro (Bateador perimetral probado)

(Bateador perimetral probado) Kel’el Ware y Jaime Jaquez Jr. (Sangre joven de alto impacto)

y (Sangre joven de alto impacto) El Pick número 12 del venidero Draft 2026.

Con el reloj de la NBA avanzando a paso firme de cara a la noche del Draft, la pulseada entre los dos colosos del Este promete un desenlace histórico que alterará por completo el equilibrio de poder en la liga.