Reporte de lesiones del Juego 2 Cavaliers-Knicks Ambos equipos llegan completamente sano, una rareza en estos playoffs. El reporte de lesiones del Juego 2 de las Finales del Este está en blanco — los dos equipos llegan al 100%. OG Anunoby, que era probable en el Juego 1, está completamente sano. Los Knicks llegan con 8 victorias consecutivas. Los Cavs necesitan responder o enfrentan una salida prematura.

Hay una noticia que los fanáticos del baloncesto raramente escuchan en la postemporada — especialmente en estos playoffs, marcados por las lesiones: el reporte de lesiones del Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este entre los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York está completamente en blanco.

Ambos equipos llegan al Madison Square Garden al 100% de salud. Sin dudosos, sin probables, sin ausencias confirmadas.

De probable a completamente sano: el regreso de Anunoby

En el Juego 1, OG Anunoby figuraba como probable en el reporte oficial por una distensión en el isquiotibial derecho — la misma lesión que lo había mantenido fuera de los dos últimos partidos ante los 76ers. El alero no solo jugó — arrancó de titular y terminó con 13 puntos y 5 rebotes, siendo clave en los minutos finales de la remontada.

Larry Nance Jr., que era cuestionable por enfermedad en el Juego 1 y no jugó ningún minuto, también está completamente disponible para el Juego 2.

Para los Knicks, tener a Anunoby al 100% es una inyección enorme — tanto en defensa como en ataque.

El contexto: la presión recae sobre Cleveland

El Juego 2 llega con una presión enorme sobre los Cavaliers. Después de desperdiciar una ventaja de 22 puntos en el cuarto período del Juego 1 — cayendo 115-104 en tiempo extra — Cleveland no puede permitirse otro colapso.

Los números del Juego 1 cuentan la historia de dos partidos en uno:

Durante los primeros tres cuartos — los Cavs controlaron el partido. Donovan Mitchell lideró con 29 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 6 robos. Evan Mobley aportó 15 puntos, 14 rebotes y 3 tapones.

En el cuarto período y el tiempo extra — Jalen Brunson tomó el partido por las riendas con 15 puntos en el cuarto mientras Nueva York arrasó 30-8 para borrar el déficit, antes de dominar la prórroga 14-3.

Los Knicks: ocho victorias consecutivas y en modo aplanadora

Nueva York llega al Juego 2 con un impulso histórico. Desde que cayeron 2-1 ante Atlanta en la primera ronda, los Knicks han ganado 8 partidos consecutivos:

7 de esas victorias fueron por doble dígito

fueron por doble dígito 4 de ellas fueron por al menos 29 puntos

Una máquina que no para. Y con ambos equipos al 100%, el Juego 2 será una prueba pura de baloncesto — sin excusas de lesiones para ninguno de los dos lados.

Lo que necesitan los Cavaliers

Para Cleveland, el camino es claro pero difícil. Necesitan que Mitchell y Harden lideren desde el primer cuarto — no solo en los primeros 36 minutos. Necesitan mantener el movimiento de balón cuando tienen ventaja. Y necesitan no dejar que Brunson se suelte en el cuarto período.

Si los Cavs pierden el Juego 2 en el Garden, regresan a Cleveland con desventaja 0-2 — una posición de la que muy pocos equipos se recuperan en las Finales de Conferencia.