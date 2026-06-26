El futuro de LeBron James en la NBA ha entrado en un terreno sumamente peligroso e incierto. Durante su participación en el programa NBA Today de ESPN, el gurú de las primicias de la liga, Shams Charania, soltó una actualización que ha dejado helados a los fanáticos de la franquicia de oro y púrpura: la comunicación entre las partes es prácticamente nula.
“Hubo una llamada de cortesía inicial, según tengo entendido, al principio de la agencia libre justo después de las Finales de la NBA. Desde entonces, sin embargo, no ha habido mucha comunicación entre los Lakers y el entorno de LeBron James. Y ciertamente no hay una oferta sobre la mesa aún. Los Lakers intentan ver qué pueden hacer en el mercado con sus 50 millones de dólares de espacio salarial y luego ver dónde deja eso a LeBron”, destapó Charania.
La ofensiva secreta de Stephen Curry y los Warriors
Este alarmante estancamiento en las negociaciones ha abierto de par en par una puerta que parecía imposible. De acuerdo con informes del periodista Brett Siegel de ClutchPoints, el interés de los Golden State Warriors por hacerse con los servicios de James es completamente real, legítimo y va tomando una fuerza descomunal con el paso de las horas.
La franquicia de San Francisco está decidida a quemar todas sus naves para maximizar los últimos años de carrera de su máxima leyenda, y el plan maestro ya está en marcha. Fuentes de la liga aseguran que Stephen Curry tiene planificado reunirse en persona y hablar directamente con LeBron James durante las próximas semanas para convencerlo de mudarse a la Bahía y formar la dupla más icónica y mediática en la historia moderna del baloncesto.
Aunque LeBron no ha expresado públicamente su deseo de abandonar Los Ángeles, el hecho de que Rob Pelinka y la gerencia de los Lakers sigan de brazos cruzados sin presentarle una propuesta formal le está dejando la bandeja servida a unos Warriors que están listos para sacudir los cimientos del deporte mundial.