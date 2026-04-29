¡Rhythm & Blues! Nick Nurse revela el secreto detrás de la explosión de Embiid en Boston Tras ser humillados en su propia casa, los 76ers necesitaban un milagro en el Garden y Joel Embiid se encargó de entregarlo. Su coach, Nick Nurse, confiesa que ya veía venir esta tormenta perfecta del camerunés. ¿Es este el despertar definitivo de la bestia o solo un espejismo antes de que Boston cierre la serie? ¡Filadelfia cree en los milagros!

Los 76ers de Filadelfia estaban contra las cuerdas, con las maletas casi listas para las vacaciones, pero Joel Embiid tenía otros planes. Tras una derrota vergonzosa el domingo pasado, los Sixers asaltaron el TD Garden con una victoria 113-97 en el Juego 5, recortando la distancia en la serie (3-2) y obligando a un regreso a la Ciudad del Amor Fraternal.

El artífice de la estrategia, Nick Nurse, no se mostró sorprendido por el nivel de su estrella, quien terminó con 33 puntos tras haber regresado apenas hace unos días de una cirugía de apendicectomía.

La visión de Nurse: Cuestión de tiempo

Para Nurse, el dominio de Embiid el martes por la noche fue la evolución natural de lo que vio en el juego anterior. “Fue similar a la otra noche; obviamente estaba consiguiendo buenos tiros, pero muchos entraban y salían… Me quedé pensando: ‘no está lejos de encontrar su ritmo'”, confesó el técnico a Ky Carlin de Sixers Wire.

Ese ritmo llegó en el momento más oportuno. Cuando los Celtics amenazaban con despegarse por doble dígito, Embiid tomó el control:

Segunda mitad de ensueño: Anotó 18 de sus 33 puntos en los últimos dos cuartos.

Dominio total: Llevó a la escuela a Nikola Vucevic en el poste bajo y castigó una y otra vez con su magistral tiro de media distancia.

Susto incluido: A pesar de un pequeño susto con su rodilla en medio del fragor del partido, el camerunés regresó para sellar la victoria.

Un Embiid en “modo MVP”

Si en el Juego 4 Embiid lució sólido (26 pts, 10 reb, 6 ast) pero falto de puntería, el martes fue el cirujano que los Sixers necesitaban. Su presencia no solo aportó puntos, sino que inyectó una confianza que se contagió a todo el equipo, permitiendo que Filadelfia dominara el último cuarto de manera absoluta.

El Juego 6: La hora de la verdad en casa

Ahora la presión se traslada a Filadelfia para este jueves. Los 76ers han perdido sus dos compromisos previos en casa en esta serie, por lo que necesitarán que la versión dominante de Embiid se presente ante su público. Si logran defender su patio, forzarán un Juego 7 que pondría a todo el mundo del baloncesto de cabeza.

¿Cree usted que Nick Nurse finalmente descifró la defensa de los Celtics o Boston simplemente se confió pensando que Embiid seguía fuera de ritmo?