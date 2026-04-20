¿Robo o Justicia? La NBA anuncia los finalistas al MVP y las redes “explotan” por el desprecio a Luka La liga soltó la bomba: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama son los tres candidatos al trono. Pero la ausencia de Luka Doncic ha desatado una guerra mundial en Twitter. ¿Se han olvidado de anotar puntos o es que ahora solo importa el marketing?

¡Se armó el reperpero en la NBA! Como si no fuera suficiente con la intensidad de los playoffs, la liga decidió echarle gasolina al fuego anunciando a los tres finalistas para el premio MVP de la temporada 2025-26. La lista la encabezan el actual rey Shai Gilgeous-Alexander, el “Joker” Nikola Jokic y, agárrense, el fenómeno francés Victor Wembanyama.

Pero lo que debió ser una celebración del talento se convirtió en un avispero. ¿La razón? Luka Doncic se quedó fuera del podio, y los fanáticos dominicanos —que sabemos de basket más que cualquiera— no se han quedado callados.

¿El “Alien” por encima de Luka? El debate que arde

La gran polémica gira en torno a Wembanyama. Con apenas 22 años, el pívot de los Spurs ha hecho historia metiéndose en la terna final, pero los críticos de “El Don” están furiosos. “Luka promedió casi 10 puntos más que Wemby, pero parece que ahora mueven los postes de la portería cada año”, gritó un fanático en redes sociales. La queja es clara: si la defensa ahora cuenta más que la ofensiva para el MVP, ¿para qué rayos existe el premio al Defensor del Año (DPOY)?

Por otro lado, los puristas defienden a Jokic, asegurando que el “voto por fatiga” es lo único que podría quitarle un trofeo que merece por su dominio absoluto. Mientras tanto, en el rincón de Oklahoma City, los seguidores de Shai sacan pecho: “Shai ha sido el más consistente, el más dominante y el que menos juegos ha perdido. Es el MVP claro”.

La NBA en manos de la “Nueva Era”

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la liga ha enviado un mensaje: el futuro es hoy. Tener a un novato de segundo año como finalista al MVP junto a dos titanes establecidos demuestra que la cara de la NBA ha cambiado.

Para nosotros en República Dominicana, que seguimos cada “clutch” y cada triple-doble, esta decisión deja un sabor agridulce. ¿Se está premiando el juego o el espectáculo? Mientras Shai y Jokic ya ganaron su primer round en los playoffs, Wemby se prepara para demostrar en la postemporada que no es solo un nombre en una lista, sino el nuevo dueño del circo.

Preparen el picapollo y el debate, porque este premio va a traer cola hasta el último día de las finales. ¿Y tú, a quién se lo dabas?