Ron Holland, el prospecto del Ignite que quiere ser N°1 del Draft 2024 El equipo que participa en la G-League busca tener su primer jugador seleccionado con el pick más alto de todos

La temporada 2023-2024 de la NBA ni siquiera ha arrancado, y aún no hemos visto en acción a Victor Wembanyama, pero la estrella de G League Ignite Ron Holland ya se ha pronunciado con fuerza sobre el próximo Draft. Los Ignite comenzaron extraoficialmente su temporada con el G League Fall Invitational contra los Perth Wildcats de la NBL australiana, y Holland dejó su huella promediando 28 puntos, 5,5 rebotes, 4,0 robos y 1,5 asistencias en sus dos primeros partidos.

Ron Holland es uno de esos jugadores multidimensionales capaces de hacerlo todo en una cancha de basket. Si bien no es un organizador ni el jugador acostumbrado a iniciar el juego ofensivo, si resulta un atacante versátil tanto en asociación con sus compañeros como en jugadas individuales. El joven alero tejano tiene rango de tiro, finalización cerca del aro, es rápido y toma buenas decisiones. Además es de esos jugadores altos que cuentan con un bote de balón exquisito que le permite generarse sus propias situaciones favorables.

El tejano acumula ya innumerables premios individuales. Este año ha sido elegido como McDonald’s High School All-American y se ganó un puesto en el Nike Hoop Summit 2023. A nivel internacional, Holland ha ganado dos medallas de oro con Estados Unidos, primero en el FIBA Américas U16 de 2021 y el verano pasado en el Mundial U19.

Ron Holland jugará ahora una temporada en Ignite antes de presentar al Draft. El equipo de la G League se ha convertido en el programa más productivo a la hora de formar jugadores NBA. En los últimos años han tenido tres elecciones en el Top 10: Jalen Green (número 2 de 2021, Houston Rockets), Jonathan Kuminga (número 7 de 2021, Golden State Warriors) y Dyson Daniels (número 8 de 2022, New Orleans Pelicans).

“Pensé que era el camino correcto. Viendo lo que hicieron con Jalen Green y todos esos chicos, cómo los colocaron en el Draft, pensé: ‘esto es algo que podría querer hacer'”, dijo Holland. “Es una ruta profesional, así que ¿qué mejor manera de aprender para llegar a los profesionales que en el nivel profesional?”.

“Lo más importante de la defensa es que no me gusta perder”, afirma Holland con confianza. “Sé que si consigo que todo mi equipo esté concentrado y yo esté concentrado en defensa, eso significa que no nos pueden anotar. Si no pueden hacerlo, no pueden ganar el partido… Es una cuestión de mentalidad”.

“En realidad, sólo soñaba con ser elegido en el Draft, pero cuanto más me adentraba en el tema, más me decía: ‘No, realmente puedo llegar a ser el número 1′”, declaró Holland a TSN. “Cuanto más lo veía, más duro trabajaba y realmente se convirtió en un sueño. Todo lo que he estado haciendo en el gimnasio, lo intento y trabajo como si esto fuera algo que realmente estoy tratando de hacer.”