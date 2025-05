Rudy Gobert posteriza a Luka Doncic en una noche histórica que eliminó a los Lakers El pívot francés brilló con una actuación inolvidable en el Juego 5, liderando a los Timberwolves a la victoria sobre los Lakers con un imponente doble-doble y una clavada que encendió la serie. El duelo con Doncic marcó un capítulo decisivo en esta rivalidad de playoffs.

En el marco de una serie de playoffs cargada de tensión, física y narrativa, el Juego 5 entre Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Lakers dejó una imagen para el recuerdo: Rudy Gobert elevándose con potencia para enterrar el balón sobre Luka Doncic, en una jugada que simbolizó el dominio de Minnesota y la caída de los angelinos.

Con 1:41 por jugarse en el segundo cuarto, el pívot francés se alzó con determinación y voló por encima de Doncic para clavar el balón con furia. El Crypto.com Arena quedó en silencio, mientras el banco de los Timberwolves estallaba de emoción. Esa jugada no solo fue un punto alto en lo visual; fue un golpe emocional que cambió la dinámica del partido y reflejó el liderazgo de Gobert en una noche consagratoria.

Una actuación para la historia de Gobert

Más allá del póster sobre Doncic, Gobert firmó una de las mejores actuaciones de su carrera en postemporada: 27 puntos con una eficiencia notable (12 de 15 en tiros de campo), y un impresionante récord personal de 24 rebotes, incluyendo nueve ofensivos. Su presencia en la pintura fue una pesadilla para los Lakers durante los 48 minutos. Cada rebote disputado parecía tener su nombre, cada rotación defensiva se ejecutaba con precisión, y su autoridad debajo del aro neutralizó cualquier intento de remontada por parte de los californianos.

Esta versión dominante de Gobert recordó por momentos a leyendas interiores como Shaquille O’Neal o Wilt Chamberlain, figuras con las que fue comparado por su rendimiento en esta serie. Su actuación fue tan impactante que incluso Shaq —crítico habitual del francés— se rindió con una frase que sorprendió a todos: “I never thought I’d say this, but Gobert dominated.”

Doncic, entre el dolor físico y el peso del fracaso

El esloveno Luka Doncic, por su parte, vivió una noche frustrante. Después de ser derribado con fuerza por Donte DiVincenzo en el segundo cuarto, Doncic se retiró al vestuario con molestias en la espalda. Regresó en la segunda mitad con un protector lumbar, visiblemente limitado en movilidad. Aun así, terminó con 28 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, pero el brillo habitual de su juego estuvo ausente.

La rivalidad con Gobert, que ha crecido con el paso de las temporadas, vivió su momento más intenso. Mientras el francés dominaba ambos tableros, Doncic se mostraba superado en lo físico y frustrado en lo emocional. Las cámaras captaron varias ocasiones donde el base de los Lakers lanzaba miradas de resignación tras fallos defensivos o pérdidas de balón, síntomas de un equipo que ya se sentía vencido.

Minnesota, un proyecto consolidado con ambiciones reales

Con este triunfo por 103-96, Minnesota cerró la serie 4-1 y avanzó con autoridad a las semifinales del Oeste, a la espera del vencedor entre Houston Rockets y Golden State Warriors. Pero más allá del resultado, el equipo de Chris Finch dejó claro que ya no es una promesa, sino una realidad. La combinación de la explosividad de Anthony Edwards, la solidez de Jaden McDaniels y el coloso que representa Gobert en la pintura, ha hecho de los Timberwolves un candidato legítimo.

Este equipo ya no se conforma con competir: quiere trascender. La imagen de Gobert colgando del aro tras vencer a Doncic es la metáfora perfecta del nuevo Minnesota: desafiante, seguro, dominante.

Lakers: un futuro incierto

Por el lado de los Lakers, la eliminación deja más preguntas que respuestas. Las dudas sobre la durabilidad de Doncic, el liderazgo de LeBron James en el ocaso de su carrera, y la necesidad urgente de reformar una plantilla sin chispa ni físico suficiente para competir con las nuevas potencias del Oeste, serán temas recurrentes en el verano. Incluso leyendas como Magic Johnson no escatimaron críticas, señalando la falta de dirección, defensa y consistencia como claves del fracaso.

El rugido de los Timberwolves y el ocaso de una dinastía

Rudy Gobert no solo ganó un partido, ni una serie. Ganó respeto. En una NBA donde el protagonismo suele caer en los exteriores, su demostración de poder interior reavivó la importancia de dominar desde la pintura. Con el rugido de los Timberwolves resonando en el Oeste, y los Lakers masticando su caída, la postemporada 2025 nos deja una clara lección: el presente ya no le pertenece a las viejas glorias. Lo tiene quien puede imponerse física y mentalmente. Y anoche, ese fue Rudy Gobert.