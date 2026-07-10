Rumor: regresa LeBron James a Cleveland junto a Bronny y Draymond Green La pastelera que predijo la vuelta de King James en 2014 desató un sismo en las casas de apuestas al meter en la ecuación a Bronny y Draymond Green, antes de confesar que se trataba de una broma.

La agencia libre de la NBA está alcanzando niveles de histeria colectiva tan delirantes que ahora hasta la industria de la repostería local está alterando las planillas de apuestas en Las Vegas. Mientras el patio dominicano sigue asimilando el imponente triunfo de deidad de Marileidy Paulino en la Liga Diamante, las redes sociales en Cleveland acaban de vivir un sismo absoluto este viernes 10 de julio por cuenta de la famosa y legendaria “Cupcake Lady” (la señora de los cupcakes), quien desató un caos perimetral al anunciar el regreso de LeBron James antes de verse obligada a borrarlo todo.

Para refrescarle la memoria a los lectores, esta pastelera de Canton, dueña de la extinta marca Caroline’s Cupcakes, se convirtió en una deidad periodística en 2014 al filtrar de forma unánime el regreso de LeBron a los Cavs una semana antes de que se oficializara. En las últimas horas, la mujer reactivó las alarmas al colgar un post afirmando que “El Rey” regresaría a casa para cerrar su biografía deportiva al lado de su hijo Bronny… ¡y que arrastraría con él a Draymond Green! La bomba fue de tal magnitud que las pizarras de contratos en las plataformas Kalshi y Polymarket registraron un pico del 19% a favor de los Cavs, pero la ilusión duró un suspiro: la comerciante tuvo que recular de inmediato en un nuevo post aclarando que solo se trataba de un chiste y un recuerdo local que se le coló en las memorias de su cuenta.

Fiebre en el mercado de fichajes

El tablero de la agencia libre de la NBA se encuentra en un estado de parálisis táctica absoluta mientras las oficinas esperan la aduana definitiva del “Rey” LeBron James, quien a sus 41 años de edad sigue evaluando las pizarras de los principales postores de la liga de la mano de su agente Rich Paul. Sin embargo, en las últimas horas de este viernes 10 de julio, el epicentro de la noticia no emanó desde las salas de redacción tradicionales, sino desde el búnker digital de una de las figuras más folclóricas de la historia del básquetbol en Ohio: la infame “Cupcake Lady”.

Para quienes no dominen las planillas del pasado, la propietaria del extinto local Caroline’s Cupcakes en la localidad de Canton alcanzó estatus de deidad mediática en el verano de 2014, cuando filtró de manera quirúrgica y con una semana de anticipación que LeBron dejaría el búnker del Miami Heat para concretar su primer retorno a los Cleveland Cavaliers. Con esos antecedentes de alta fidelidad sobre la mesa, la comerciante desató un tsunami perimetral en Instagram al colgar una publicación afirmando que tenía “excelentes fuentes” que daban por hecho una segunda reunión en Cleveland, con el picante añadido de que James traería consigo a su heredero Bronny James y a su gran socio de mil batallas, Draymond Green.

Sismo en las planillas de Kalshi y posterior reculada

La fisonomía del rumor escaló con una velocidad destructiva en los radares de los apostadores. Al ver que la filtración provenía de la misma persona que batió la nota en 2014, las probabilidades de que Draymond Green vistiera la indumentaria de los Cavaliers se dispararon de forma inmediata hasta un 19% en las plataformas de predicciones Kalshi y Polymarket. La combinación lucía extraña pero atractiva, especialmente considerando que LeBron y Green fueron captados recientemente compartiendo jornadas de golf en Puerto Rico, lo que alimentaba las sospechas de un reclutamiento corporativo fuera de libreta.

Sin embargo, las pizarras financieras volvieron a la realidad de forma estrepitosa en menos de 24 horas. Ante el revuelo internacional y el acoso de los peritos del mercado, la pastelera se vio obligada a editar sus planillas digitales y lanzar una fe de erratas que apagó el fuego de los fanáticos:

“¡Hola chicos! Esto es una historia vieja de hace años que apareció en mis recuerdos del día de hoy. Solo estaba compartiendo un divertido recuerdo local bromeando con las cosas que se dicen en el mercado de rumores… no estoy reportando noticias nuevas. Si llego a escuchar algo concreto de primera mano, se los haré saber”, aclaró en su cuenta editada, confirmando que todavía deben seguir esperando por señales oficiales.

Travis Kelce entra al búnker del reclutamiento

Con la “Cupcake Lady” fuera de la jugada, la gerencia de los Cavaliers ha decidido buscar otras vías de vanguardia para tocar las fibras sensibles de la máxima leyenda del estado. Reportes oficiales confirman que la directiva de Cleveland ha contactado formalmente a los hermanos de sangre tricolor Travis y Jason Kelce —tres veces ganador del Super Bowl de la NFL y nativo de Ohio— para que formen parte de una producción audiovisual de gala diseñada para persuadir al “Rey” de terminar su biografía en los tabloncillos donde todo comenzó.

Mientras las pistas internacionales celebran el récord de 48.67 segundos de Marileidy Paulino en Mónaco y la NBA asimila el sacrificio salarial de Victor Wembanyama con los Spurs, el destino de LeBron James sigue siendo el Big Show más cotizado del planeta, demostrando que en el negocio del baloncesto, las pizarras se definen paso por paso.