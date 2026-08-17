Russell Westbrook no terminó su carrera en la NBA porque se quedaran sin equipos interesados en sus servicios. De acuerdo con los detalles reportados tras su retiro, el veterano recibió propuestas de los Washington Wizards y los Sacramento Kings durante este verano, pero ninguna consiguió convencerlo de continuar jugando.

La decisión resulta particularmente llamativa porque Westbrook venía de una temporada en la que había recuperado protagonismo precisamente con Sacramento. A sus 37 años, promedió 15.2 puntos, 6.7 asistencias, 5.4 rebotes y 1.3 robos, cifras que demostraban que todavía podía aportar en una rotación de NBA.

Sin embargo, el jugador habría llegado a un punto de su carrera en el que el papel que se le ofrecía era tan importante como la posibilidad de permanecer en la liga.

Washington quería su regreso

Los Wizards, equipo en el que Westbrook jugó durante la temporada 2020-21, habrían sido particularmente serios en su intención de recuperarlo.

Según Marc Stein, Washington llegó a plantearle un contrato de dos años. Las negociaciones, sin embargo, no terminaron por una decisión de la franquicia, sino del propio jugador.

Westbrook habría mostrado reparos ante determinados términos de la propuesta y, especialmente, ante el rol que se le planteaba dentro del equipo. Las conversaciones terminaron y el base decidió no continuar su carrera.

Esto resulta significativo porque Washington representaba una posibilidad emocionalmente atractiva: regresar a una organización que ya conocía y donde tuvo una de sus últimas temporadas como figura principal.

Pero el vínculo con el pasado aparentemente no fue suficiente para modificar sus prioridades.

Sacramento ofrecía continuidad, pero con menos protagonismo

La situación con los Kings fue diferente.

Sacramento quería mantener a Westbrook después de su buena temporada, pero el rol proyectado para 2026-27 habría sido considerablemente menor.

El jugador habría quedado por detrás de Darius Acuff Jr., una selección de lotería, dentro de la estructura del equipo.

Ese escenario no resultó atractivo para Westbrook.

La decisión puede entenderse mejor al observar su trayectoria. Durante 18 temporadas, Westbrook construyó su carrera alrededor de una personalidad competitiva y de una enorme responsabilidad con el balón. Fue MVP en 2017, nueve veces All-Star, elegido nueve veces al All-NBA y se convirtió en el líder histórico de la NBA en triples-dobles.

Aceptar un papel mucho más reducido habría significado cerrar su carrera en unas condiciones muy diferentes a aquellas que definieron buena parte de su trayectoria.

El retiro como una decisión personal

Por eso, el retiro de Westbrook puede interpretarse menos como una consecuencia de falta de oportunidades y más como una decisión sobre cómo quería terminar su carrera.

Todavía existían equipos dispuestos a incorporarlo. Lo que no existía era, aparentemente, una propuesta que coincidiera con sus expectativas sobre su participación y su importancia dentro de la plantilla.

Y ahí está uno de los aspectos más interesantes de su despedida.

Westbrook no se marcha después de una temporada en la que dejó de ser competitivo. Lo hace después de demostrar que todavía podía producir y aportar, pero sin aceptar necesariamente cualquier condición con tal de prolongar su carrera.

Su legado tampoco depende de las últimas ofertas que rechazó.

El base deja la NBA como MVP de 2017, nueve veces All-Star, nueve veces integrante del All-NBA, campeón olímpico con Estados Unidos y líder histórico de la liga en triples-dobles. Además, fue incluido entre los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA.

Su carrera tuvo etapas de enorme brillo y otras mucho más cuestionadas, pero hay algo difícil de discutir: Westbrook consiguió convertir su estilo explosivo, su intensidad y su capacidad para llenar todas las categorías estadísticas en una identidad que marcó una época.

Ahora, después de 18 temporadas, parece haber elegido que su última imagen como jugador sea la de alguien que decidió cuándo dejar de jugar, en lugar de esperar a que la NBA decidiera por él.