¿Se apaga el “A-G”? Los Nuggets contra las cuerdas y Aaron Gordon en duda para el Juego 4 ¡Peligro en Denver! Los campeones del 2023 se juegan la vida ante Minnesota y su pieza clave para la defensa está "entre algodones". Si los Nuggets no empatan la serie hoy, preparen las maletas, porque el 3-1 huele a eliminación. ¿Podrá Gordon salir a guapear o Minnesota les dará el tiro de gracia?