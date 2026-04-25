Si usted es de los que sigue a los Denver Nuggets y al “Joker” Nikola Jokic, póngase las manos en la cabeza. La noticia que acaba de salir del campamento de Denver tiene a todo el mundo sudando frío: Aaron Gordon está en duda (questionable) para el partidazo de esta noche contra los Minnesota Timberwolves.
Los Nuggets están abajo 2-1 en la serie y el Juego 4 de este sábado (programado para las 8:30 PM hora dominicana) es, literalmente, vida o muerte. Si Denver pierde, se pone en un hoyo de 3-1 del que casi nadie sale. Y lo peor es que Gordon, el hombre que hace el trabajo sucio y defiende desde el base hasta el centro, tiene una “tirantez” en la pantorrilla izquierda que no lo deja en paz.
¿Falta de vitaminas o mala racha?
Aaron Gordon ya se perdió el Juego 3, donde Minnesota les pasó el rolo 113-96. Sin él en la cancha, Denver pareció un equipo sin alma, incapaz de aguantar la fuerza física de los Timberwolves. Gordon no es solo el tipo que la donquea; es el que frena a las estrellas rivales y ayuda a Jokic en los rebotes.
En los dos juegos que ha participado en esta serie, Gordon promedia 12.5 puntos y 7.5 rebotes, pero su valor real no está en los números, sino en su “flow” defensivo. Sin él, la pintura de Denver parece una zona franca para Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns.
¡Juidero en Denver! El 3-1 acecha
La presión en las bancas deportivas de Santo Domingo está al rojo vivo. Denver necesita a Gordon sí o sí. Si no juega, Minnesota va a seguir abusando de su ventaja de estatura y físico. Los Nuggets tienen que demostrar por qué son el equipo a vencer, pero sin su “perro de presa” en la defensa, la montaña se ve muy alta para escalar.
El coach de los Nuggets sabe que mandar a Gordon a la cancha a media capacidad es un riesgo, pero quedarse sin él es prácticamente entregarle la serie en bandeja de plata a los Wolves.
¿Usted cree que los Nuggets pueden ganar aunque Aaron Gordon no juegue, o es que Minnesota ya tiene el “veneno” listo para eliminarlos? ¡Saquen su bandera de Denver, armen el debate en el colmado y opinen, que este juego viene con mucha pimienta!