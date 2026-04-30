¿Se apaga el brillo? LeBron James confiesa qué “fantasmas” hundieron a los Lakers en el Juego 5 Lo que parecía una barrida inminente se ha convertido en una pesadilla. Tras perder la oportunidad de cerrar la serie en casa, LeBron James no escondió su frustración por la sequía ofensiva que atraviesan los Lakers. Con los Rockets pisándoles los talones y el fantasma de un histórico Juego 7 acechando, el "Rey" lanza una advertencia clara antes de volver a Houston. ¿Se les está escapando la serie de las manos?

La confianza que reinaba en el Crypto.com Arena tras el 3-0 inicial se ha transformado en pura tensión. Los Los Angeles Lakers cayeron anoche 99-93 ante los Houston Rockets, permitiendo que los texanos se acerquen peligrosamente en la serie (3-2). Para los Lakers, los 93 puntos representaron su cifra más baja en toda la temporada (incluyendo fase regular), dejando en evidencia un bache ofensivo preocupante.

LeBron James, aunque mejoró su producción individual, reconoció que los errores no forzados y la falta de puntería están “atormentando” al equipo en los momentos cruciales.

La autocrítica del “Rey”: “Hay que anotar para ganar”

Tras el encuentro, LeBron fue directo sobre lo que falló en los últimos dos cuartos, donde el equipo se vio superado por la intensidad de Houston:

Falta de ejecución: “Tuvimos oportunidades de encestar tiros que fallamos… Por mucho que tengamos que defender, también tenemos que anotar. No lo hicimos a un buen ritmo, especialmente en el segundo y tercer cuarto” , admitió James.

Errores no forzados: James señaló que el equipo cometió demasiadas fallas infantiles que le dieron vida a los Rockets. “Hay que olvidar este juego, pero aprender de los errores. El viernes tenemos que ser mejores”.

El dilema de LeBron desde el perímetro

A pesar de terminar con 25 puntos y 7 asistencias (una mejora notable tras los 10 puntos del juego anterior), el tiro de larga distancia sigue siendo el talón de Aquiles de James en esta serie:

Sequía desde el triple: LeBron se fue de 6-0 desde la línea de tres puntos anoche, sumando otro partido sin aciertos tras el 0-3 del Juego 4.

Control de balón: Un punto positivo fue que limitó sus pérdidas a solo 2, luego de haber cometido 8 en cada uno de los dos partidos previos.

Cita con la historia en Houston

El Juego 6 se trasladará a Houston este viernes. Si los Rockets logran la victoria, se convertirían en apenas el quinto equipo en la historia de la NBA en forzar un Juego 7 tras estar debajo 0-3. Aunque ningún equipo ha completado la remontada total, la presión ahora está sobre los hombros de unos Lakers que parecen haber perdido el rumbo.

¿Cree usted que los Lakers están sintiendo la presión de la historia o simplemente es un bajón pasajero que LeBron corregirá en Houston?