Existe un patrón místico y casi de culto en el universo de la NBA que está a punto de repetirse ante nuestros ojos. Para las grandes superestrellas que visten la camiseta de los Timberwolves de Minnesota, el Target Center suele ser un escenario de batallas épicas, pero con techos competitivos muy marcados. Sin embargo, el verdadero éxito colectivo parece aguardar pacientemente el día en que deciden empacar sus maletas.
Tras la histórica barrida de los Knicks de Nueva York sobre los Cavaliers de Cleveland en las Finales de la Conferencia Este, el pívot dominicano Karl-Anthony Towns ha sellado su pasaporte a las Finales de la NBA por primera vez en su carrera. El impactante movimiento de mercado que sacudió la liga antes del inicio de la campaña hoy coloca a “KAT” ante la oportunidad perfecta de continuar una de las tendencias más curiosas del baloncesto moderno: marcharse de Minnesota para besar el trofeo Larry O’Brien.
El linaje de los campeones expatriados
La historia de la franquicia de Minneapolis está íntimamente ligada a la narrativa del éxito tardío en otras tierras. Si Towns logra levantar el título con la escuadra de la “Gran Manzana”, se unirá a tres antecedentes idénticos que marcaron épocas en la liga:
Kevin Garnett (Boston Celtics – 2008): “The Big Ticket” entregó su alma por los Wolves durante 12 temporadas sin poder rozar unas Finales. Bastó su primer año tras ser traspasado a los históricos Celtics para ganar el anillo y gritarle al mundo su icónico “Anything is possible!”.
Kevin Love (Cleveland Cavaliers – 2016): Tras años de acumular estadísticas descomunales en la pintura de Minnesota sin éxito colectivo, fue la pieza de cambio que aterrizó en Ohio para escoltar a LeBron James y Kyrie Irving, completando aquella mítica remontada del 3-1 ante los Warriors.
Andrew Wiggins (Golden State Warriors – 2022): Criticado muchas veces de forma injusta en los Wolves, el alero canadiense encontró su redención bajo la cultura de San Francisco, emergiendo como el escudero defensivo y ofensivo vital de Stephen Curry para coronarse campeón ante Boston.
A cuatro pasos de la inmortalidad en Nueva York
Towns ha sido la pieza fundamental en el arrollador e imponente andar de estos Knicks dirigidos por Mike Brown. En el juego definitivo que concretó la barrida ante Cleveland, el pívot quisqueyano dictó una auténtica cátedra en la pintura al registrar un imponente doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes, demostrando una madurez y un liderazgo que muchas veces se le cuestionaron en el frío norte.
El destino está servido para el gigante dominicano. Los Knicks ahora esperan pacientemente por el campeón de la Conferencia Oeste —que se debate en una encarnizada batalla entre los vigentes monarcas, Thunder de Oklahoma City, y los Spurs de San Antonio— para buscar un anillo de campeones que la franquicia neoyorquina no saborea desde el lejano año 1973.
Si Nueva York logra culminar la obra a partir del próximo 3 de junio, Karl-Anthony Towns no solo romperá la sequía de la Gran Manzana, sino que grabará su nombre como el cuarto eslabón de una profecía ineludible: ser una estrella en Minnesota, pero tocar el cielo con las manos en otro lugar.